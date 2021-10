Dem HC Erlangen steht eine harte Woche bevor. Ehe der Handball-Bundesligist am kommenden Samstag den Pokalsieger TBV Lemgo-Lippe zum Erstliga-Duell empfängt, ist in der zweiten Runde des DHB-Pokals ein weiteres Topteam zu Gast in der Nürnberger Arena: Der Vorjahreszweite und ehemalige Champions-League-Sieger SG Flensburg-Handewitt gastiert am Mittwochabend (19.30 Uhr) in der Nürnberger Arena. Mit den Schleswig-Hosteinern hatten die Erlanger in dieser Saison bereits einmal das Vergnügen, als die Mittelfranken in Flensburg beim 27:27-Unentschieden erstmals in ihrer Vereinsgeschichte einen Punkt in der "Hölle Nord" gewinnen konnten. Auf heimischem Parkett unterlag der HC dem Favoriten im jüngsten Vergleich der Vorsaison nur knapp 26:27, weshalb Trainer Michael Haaß durchaus selbstbewusst in die Partie gehe kann: "Es ist ein neuer Wettbewerb, bei dem wir alles reinwerfen. Flensburg hat jetzt eine andere Mannschaft als im Ligaspiel gegen uns, aber wir versuchen da weiterzumachen und hoffen, dass uns am Ende eine Überraschung gelingt." Haaß hofft dabei auf zahlreiche Zuschauer, zumal in der Arena die Corona-Beschränkungen aufgehoben sind. Nach dem neuen Beschluss der bayerischen Staatsregierung entfällt die Masken- und Abstandspflicht sowie das Alkoholverbot. Weiterhin gilt aber die 3G-Regel, Zugang zu den Spielen gibt es nur Geimpfte, Genesene und Getestete, die einen PCR-Test vorweisen können. Für Kinder und Schüler entfällt auch diese Auflage.

Im TV Großwallstadt ist ein weiterer bayerischer Klub am Mittwochabend im Pokal im Einsatz, der Zweitligist gastiert um 19.15 Uhr beim Liga-Konkurrenten ASV Hamm-Westfalen. Die Großwallstädter sind angesichts eines harte Auftaktprogramms mit vier Niederlagen in die Saison gestartet und wollen den Negativtrend nun im Pokal stoppen.