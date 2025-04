Der frühere Handballprofi Pascal Hens kann beim eigenen Abschiedsspiel nicht mitspielen. Der Weltmeister von 2007 hat bei der Vorbereitung auf die für Donnerstag vorgesehene Partie einen Achillessehnenriss im rechten Bein erlitten. „Manchmal läuft es beschissen“, sagte der 45-Jährige. In der Hamburger Arena wollte Hens mit seinem früheren Nationalmannschaftskollegen Johannes Bitter, 42, Abschied von den Fans nehmen. Mehr als 10 000 Karten für die Partie sind verkauft. Hens spielte von 2003 bis 2016 für den HSV Hamburg, wurde mit dem Klub 2011 deutscher Meister und 2013 Champions-League-Sieger. 2017 beendete er seine Karriere und war seitdem in TV-Formaten wie „Let’s Dance“ zu sehen. Dazu arbeitet er als Experte bei Handball-Übertragungen. „Das Spiel findet trotzdem statt. Lasst uns einen überragenden Tag haben“, kündigte Hens an. Er werde nun als Trainer seines Auswahlteams dabei sein.