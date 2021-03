Von Joachim Mölter

Alfred Gislason litt sichtlich an der Seitenlinie, bei jedem Gegentreffer zuckte er mit dem ganzen Körper, als hätte ihm jemand einen Stromschlag versetzt. Die Spannung war tatsächlich fast unerträglich groß gewesen am Freitag beim Auftakt des Qualifikationsturniers für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) in Berlin.

Erst in letzter Minute rettete die von Gislason betreute Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) ein Unentschieden gegen den WM-Finalisten Schweden: 25:25 (14:13). "Wir sind happy, dass wir den Punkt geholt haben, weil es lange nicht danach aussah", sagte Linksaußen Marcel Schiller, der fünf Sekunden vor Schluss den Ausgleich erzielt hatte.

Es war das erwartet umkämpfte Spiel gewesen. In der ersten Halbzeit konnten sich die Deutschen mal mit drei Toren absetzen (11:8/18. Minute), aber die Schweden nutzten ihre Überzahl nach einer Zeitstrafe wieder zum Ausgleich (13:13/30.). Der DHB-Auswahl gelang es insgesamt gut, die gefürchteten Gegenstöße der Schweden zu verhindern, doch gegen den Spielwitz von Regisseur Jim Gottfridsson im Positionsangriff hatten sie nicht immer gute Mittel. Selbst im Kieler Abwehrblock mit Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Steffen Weinhold fand er Lücken. Doch insgesamt stabilisierten die drei Champions-League-Gewinner die deutsche Defensive schon deutlich im Vergleich zur missglückten WM im Januar mit Platz zwölf.

Gislason nimmt überraschend Wolff aus dem Tor

Während die DHB-Auswahl also eher gestärkt ins Turnier gegangen war, waren die Schweden eher geschwächt: Ihr Linksaußen Hampus Wanne, drittbester Torjäger bei der WM in Ägypten, reiste kurzfristig aus privaten Gründen ab, der nachnominierte Emil Mellegard machte sich erst am Freitagfrüh auf den Weg. Auf deutscher Seite hatte es ebenfalls eine unerwartete Personalie gegeben, allerdings eine freiwillige. Bundestrainer Gislason setzte im Tor auf die Routiniers Johannes Bitter, 38, und Silvio Heinevetter, 36, und dafür deren Kollegen Andreas Wolff auf die Tribüne. Vor der WM hatte Gislason den Europameister von 2016 noch als Nummer 1a bezeichnet, doch beim Turnier hatte der 30-Jährige dann nicht wirklich überzeugt. Bitter rechtfertigte gerade in den letzten zehn Minute mit etlichen Paraden seine Aufstellung.

Von den berufenen Feldspielern musste nur Juri Knorr zuschauen, das 20 Jahre alte Spielmacher-Talent aus Minden, der bei der WM einen durchaus guten Eindruck hinterlassen hatte. Man konnte die Aufstellung so interpretieren, dass Gislason den Schweden nichts präsentieren wollte, was sie bei der WM womöglich schon gesehen und analysiert hatten.

Dass die Partie nach dem Seitenwechsel zu kippen drohte, lag vor allem daran, dass Schwedens Torwart Andreas Palicka zu der Form auflief, die ihn bei der WM in die All-Star-Sieben befördert hatte, in die Auswahl der Besten. Ein ums andere Mal parierte der Mann vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen die Würfe der deutschen Angreifer, und mit diesem Rückhalt gelang es den Schweden sogar, mehrere Zeitstrafen ohne Schaden zu überstehen. Vom Drei-Tore-Vorsprung, den sie sich Mitte der zweiten Halbzeit erarbeitet hatten (20:17), zehrten sie bis fast zum Ende.

Gislason hatte schon vor der Partie gemahnt, sich nicht zu lange mit dem Ergebnis zu beschäftigen, sondern es umgehend abzuhaken: "Weder mit einem Sieg, noch mit einer Niederlage ist irgendwas entschieden." In EM- oder WM-Vorrunden mit Vierer-Gruppen hat sich oft genug gezeigt, dass auch ein Sieg zum Weiterkommen reichen kann und mitunter selbst zwei Erfolge nicht genügen - je nachdem, welche Resultate es zwischen den Teams noch gibt. Insofern hat das DHB-Team keinerlei Grund, sich in den verbleibenden Partien gegen den EM-Vierten Slowenien am Samstag (15.35 Uhr) und den Afrika-Dritten Algerien am Sonntag (15.45 Uhr/beide live im ZDF) hängen zu lassen. Zumal es die jüngere Historie sowie die Statistik auf seiner Seite hat.

"Ein Heimvorteil ist schon da", findet Bob Hanning

Bei Olympia ist das Starterfeld auf zwölf Mannschaften begrenzt, sechs Plätze sind traditionell reserviert für den Gastgeber und den Weltmeister, in diesem Jahr also Japan und Dänemark, sowie die vier Kontinental-Champions, diesmal Spanien, Ägypten, Argentinien und Bahrain als Gewinner des gemeinsamen Turniers von Asien und Ozeanien. Die restlichen sechs Plätze wurden früher anhand der zurückliegenden WM-Platzierungen vergeben, seit 2008 werden die Teilnehmer bei separaten Turnieren ermittelt - jeweils drei mit je vier Teams, von denen sich dann wiederum je zwei qualifizieren.

Seit es diesen Modus gibt, haben sich bei allen neun bisherigen Turnieren immer auch die Gastgeber durchgesetzt; Schweden kam so zum Startrecht in London 2012 und in Rio de Janeiro 2016. Auch der DHB bewarb sich mit dem Hintergedanken als Ausrichter, mit heimischem Publikum im Rücken den womöglich ausschlaggebenden Vorteil zu erlangen - doch dann kam die Corona-Pandemie dazwischen und vereitelte alles. Das ursprünglich im Frühjahr 2020 geplante Turnier wurde ebenso verschoben wie später dann Olympia. Nun findet es in der leeren Max-Schmeling-Halle statt.

"Es ist natürlich schade, dass wir keine Zuschauer haben können", räumte Gislason ein. "Ein Heimvorteil ist schon da", findet der für den Leistungssport zuständige DHB-Vizepräsident Bob Hanning, "aber natürlich nicht im Ansatz so wie er mit 9000 Zuschauern wäre, die Druck auf die Halle und den Gegner machen."

Vor einem Jahr hätten die deutschen Handballer vermutlich auch ohne Zuschauer-Unterstützung leichteres Spiel gehabt mit den Schweden. Die waren nach dem vorzeitigen Aus bei ihrer Heim-EM angeknockt, was zur Folge hatte, dass der dortige Verband erstmals in seiner Geschichte einen Trainer aus dem Ausland engagierte, den Norweger Glenn Solberg, 49. Der einst in der Bundesliga für Nordhorn und Flensburg tätige Spielgestalter führte Schwedens Auswahl gleich bei seinem ersten großen Turnier ins Finale, und auch wenn das 24:26 gegen Titelverteidiger Dänemark verloren ging, so war es doch die erste WM-Medaille seit 20 Jahren für den viermaligen Champion.

Trotzdem hatte Solberg tiefgestapelt vor dem Turnier: "Ich würde nicht sagen, dass wir Favorit auf den Gruppensieg sind, bloß weil wir mit der Silbermedaille aus Ägypten zurückgekommen sind."