Von Marko Zotschew

Am 25. Juli beginnt bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris das Handball-Turnier. Los geht es mit dem Frauen-Turnier, die Männer starten zwei Tage später am 27. Juli. Da sowohl bei den Damen wie auch bei den Herren nur zwölf Mannschaften an den Olympischen Spielen teilnehmen, ballt sich die gesamte Handball-Weltelite in lediglich zwei Gruppen.

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft bekommt es mit einigen harten Brocken zu tun, unter anderem warten Spanien und Kroatien in der Gruppe. Die beiden WM- und EM-Finalisten aus Frankreich und Dänemark treffen bereits am ersten Spieltag in der anderen Gruppe aufeinander. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bekommt es in der Vorrunde mit Europameister Norwegen zu tun, die Weltmeisterinnen aus Frankreich spielen in der anderen Gruppe.

Olympia 2024 in Paris : Zeitplan für die Olympischen Spiele – Alle Entscheidungen im Überblick 32 Sportarten, über 300 Medaillenentscheidungen: Da kann man als Fan und Zuschauer schon mal den Überblick verlieren. Wir geben eine Übersicht, wann es in welcher Disziplin Medaillen gibt. Von Michael Schnippert, Marko Zotschew

Handball-Gruppen der Männer im Überblick

Im Unterschied zu Welt- und Europameisterschaften gibt es bei den Olympischen Spielen keine Zwischenrunde, aber wie bei der WM ein Viertelfinale. Somit qualifizieren sich die ersten vier Teams einer Gruppe für die K.-o.-Runde; insgesamt vier Teams scheiden nach der Vorrunde aus. Die Vorrunde findet in Paris statt, die Finalrunde wird in Lille ausgetragen. Im Viertelfinale treffen die Gruppensieger auf den Gruppenvierten sowie die Gruppenzweiten auf den Gruppendritten der jeweils anderen Gruppe.

Gruppe A : Deutschland , Kroatien, Japan, Schweden, Slowenien, Spanien

: , Kroatien, Japan, Schweden, Slowenien, Spanien Gruppe B: Ägypten, Argentinien, Dänemark, Frankreich, Norwegen, Ungarn

Handball bei Olympia 2024: Spielplan der Männer

Samstag, 27. Juli 2024 – 1. Spieltag

09:00 Uhr: Spanien - Slowenien 25:22 (Gruppe A)

11:00 Uhr: Ungarn - Ägypten 32:35 (Gruppe B)

14:00 Uhr: Kroatien - Japan 30:29 (Gruppe A)

16:00 Uhr: Norwegen – Argentinien 36:31 (Gruppe B)

19:00 Uhr: Deutschland - Schweden 30:27 (Gruppe A)

- Schweden 30:27 (Gruppe A) 21:00 Uhr: Dänemark - Frankreich 37:29 (Gruppe B)

Montag, 29. Juli – 2. Spieltag

09:00 Uhr: Japan - Deutschland 26:37 (Gruppe A)

26:37 (Gruppe A) 11:00 Uhr: Slowenien - Kroatien 31:29 (Gruppe A)

14:00 Uhr: Ägypten - Dänemark 27:30 (Gruppe B)

16:00 Uhr: Schweden - Spanien 29:26 (Gruppe A)

19:00 Uhr: Frankreich - Norwegen 22:27 (Gruppe B)

21:00 Uhr: Argentinien - Ungarn 25:35 (Gruppe B)

DHB-Handballer bei Olympia : „Jetzt erst mal Mittagsschlaf!“ Die deutschen Handballer stehen um halb fünf auf – und gewinnen das früheste Spiel ihres Lebens mit 37:26 gegen Japan. Die Verletzungsprobleme im Kader fallen bislang noch nicht auf. Von Claudio Catuogno

Mittwoch, 31. Juli – 3. Spieltag

09:00 Uhr: Norwegen - Ungarn (Gruppe B)

11:00 Uhr: Kroatien - Deutschland (Gruppe A)

(Gruppe A) 14:00 Uhr: Spanien - Japan (Gruppe A)

16:00 Uhr: Slowenien - Schweden (Gruppe A)

19:00 Uhr: Frankreich - Ägypten (Gruppe B)

21:00 Uhr: Dänemark - Argentinien (Gruppe B)

Freitag, 2. August – 4. Spieltag

09:00 Uhr: Ungarn - Dänemark (Gruppe B)

11:00 Uhr: Argentinien - Frankreich (Gruppe B)

14:00 Uhr: Kroatien - Schweden (Gruppe A)

16:00 Uhr: Deutschland - Spanien (Gruppe A)

- Spanien (Gruppe A) 19:00 Uhr: Japan - Slowenien (Gruppe A)

21:00 Uhr: Norwegen - Ägypten (Gruppe B)

Sonntag, 4. August – 5. Spieltag

09:00 Uhr: Schweden - Japan (Gruppe A)

11:00 Uhr: Ägypten - Argentinien (Gruppe B)

14:00 Uhr: Deutschland - Slowenien (Gruppe A)

- Slowenien (Gruppe A) 16:00 Uhr: Ungarn - Frankreich (Gruppe B)

19:00 Uhr: Dänemark - Norwegen (Gruppe B)

21:00 Uhr: Spanien - Kroatien (Gruppe A)

Olympia 2024 in Paris : Zeitplan für die Olympischen Spiele – Alle Entscheidungen im Überblick 32 Sportarten, über 300 Medaillenentscheidungen: Da kann man als Fan und Zuschauer schon mal den Überblick verlieren. Wir geben eine Übersicht, wann es in welcher Disziplin Medaillen gibt. Von Michael Schnippert, Marko Zotschew

Mittwoch, 7. August – Viertelfinale

09:30 Uhr: Viertelfinale 1

13:30 Uhr: Viertelfinale 2

17:30 Uhr: Viertelfinale 3

21:30 Uhr: Viertelfinale 4

Freitag, 9. August – Halbfinale

09:30 Uhr: Halbfinale 1

13:30 Uhr: Halbfinale 2

Sonntag, 11. August – Finale

09:00 Uhr: Spiel um Platz 3

13:30 Uhr: Finale

Die deutsche Gruppe bei Olympia

Das olympische Handball-Turnier der Frauen

Auch die Frauen-Auswahl des DHB hat eine schwere Gruppe bei den Olympischen Spielen erwischt, mit Norwegen und Dänemark warten unter anderem die Finalistinnen der letzten EM auf die Nationalmannschaft. Gastgeber Frankreich trifft in der anderen Gruppe unter anderem auf Spanien und die Niederländerinnen. Wie die Männer spielen auch die Frauen ihre Vorrunde in Paris aus, ab dem Viertelfinale geht’s nach Lille.

Handball-Gruppen der Damen im Überblick

Gruppe A : Dänemark, Deutschland , Norwegen, Schweden, Slowenien, Südkorea

: Dänemark, , Norwegen, Schweden, Slowenien, Südkorea Gruppe B: Angola, Brasilien, Frankreich, Niederlande, Spanien, Ungarn

Handball bei Olympia 2024: Spielplan der Frauen

Donnerstag, 25. Juli – 1. Spieltag

09:00 Uhr: Slowenien - Dänemark 19:27 (Gruppe A)

11:00 Uhr: Niederlande - Angola 34:31 (Gruppe B)

14:00 Uhr: Spanien - Brasilien 18:29 (Gruppe B)

16:00 Uhr: Deutschland - Südkorea 22:23 (Gruppe A)

- Südkorea 22:23 (Gruppe A) 19:00 Uhr: Ungarn - Frankreich 28:31 (Gruppe B)

21:00 Uhr: Norwegen - Schweden 28:32 (Gruppe A)

Sonntag, 28. Juli – 2. Spieltag

09:00 Uhr: Brasilien - Ungarn 24:25 (Gruppe B)

11:00 Uhr: Südkorea - Slowenien 23:30 (Gruppe A)

14:00 Uhr: Schweden - Deutschland 31:28 (Gruppe A)

31:28 (Gruppe A) 16:00 Uhr: Dänemark - Norwegen 18:27 (Gruppe A)

19:00 Uhr: Angola - Spanien 26:21 (Gruppe B)

21:00 Uhr: Frankreich - Niederlande 32:28 (Gruppe B)

Dienstag, 30. Juli – 3. Spieltag

09:00 Uhr: Deutschland - Slowenien 41:22 (Gruppe A)

- Slowenien 41:22 (Gruppe A) 11:00 Uhr: Norwegen - Südkorea 26:20 (Gruppe A)

14:00 Uhr: Niederlande - Spanien 29:24 (Gruppe B)

16:00 Uhr: Ungarn - Angola 31:31 (Gruppe B)

19:00 Uhr: Frankreich - Brasilien 26:20 (Gruppe B)

21:00 Uhr: Schweden - Dänemark 23:25 (Gruppe A)

Donnerstag, 1. August – 4. Spieltag

09:00 Uhr: Niederlande - Brasilien (Gruppe B)

11:00 Uhr: Südkorea - Schweden (Gruppe A)

14:00 Uhr: Spanien - Ungarn (Gruppe B)

16:00 Uhr: Angola - Frankreich (Gruppe B)

19:00 Uhr: Deutschland - Dänemark (Gruppe A)

- Dänemark (Gruppe A) 21:00 Uhr: Slowenien - Norwegen (Gruppe A)

Samstag, 3. August – 5. Spieltag

09:00 Uhr: Ungarn - Niederlande (Gruppe B)

11:00 Uhr: Spanien - Frankreich (Gruppe B)

14:00 Uhr: Brasilien - Angola (Gruppe B)

16:00 Uhr: Slowenien - Schweden (Gruppe A)

19:00 Uhr: Norwegen - Deutschland (Gruppe A)

(Gruppe A) 21:00 Uhr: Dänemark - Südkorea (Gruppe A)

Dienstag, 6. August – Viertelfinale

09:30 Uhr: Viertelfinale 1

13:30 Uhr: Viertelfinale 2

17:30 Uhr: Viertelfinale 3

21:30 Uhr: Viertelfinale 4

Donnerstag, 8. August – Halbfinale

16:30 Uhr: Halbfinale 1

21:30 Uhr: Halbfinale 2

Samstag, 10. August – Finale

10:00 Uhr: Spiel um Bronze

15:00 Uhr: Finale

Die deutsche Gruppe im Überblick

Olympia 2024: Handball im TV

ARD und ZDF sowie Eurosport übertragen die Olympischen Spiele aus Paris. Da es während der Handball-Partien auch zu Medaillenentscheidungen in anderen Sportarten kommt, werden die Matches der DHB-Teams in voller Länge ausschließlich im Livestream in den jeweiligen Mediatheken sowie beim zahlungspflichtigen Anbieter Discovery+ übertragen.

Handball-Olympiasieger seit 2000

Männer

2000: Russland

2004: Kroatien

2008: Frankreich

2012: Frankreich

2016: Dänemark

2021: Frankreich

Frauen