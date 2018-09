6. September 2018, 18:45 Uhr Handball Ohne Reim in Solingen

Nach dem guten Start verliert der HC Erlangen beim Bergischen HC. Geheimnisvoll bleibt zuvorderst die Abwehrleistung des Vereins.

Von Ralf Tögel

Ein Rätsel. Eine andere Mannschaft. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussagen nach dem Spiel des HC Erlangen beim Aufsteiger Bergischer HC ähnelten sich. Weder Führungsspieler Nikolai Link noch Trainer Adalsteinn Eyjolfsson oder Geschäftsführer Rene Selke konnten sich die Leistung des Bundesligisten im ersten Auswärtsspiel dieser Saison der Handball-Bundesliga so recht erklären.

Man wusste natürlich um die Qualität des Erstliga-Rückkehrers, der die zweite Liga in der Vorsaison dominiert und sich dennoch signifikant verstärkt hatte. Vor allem das schwedische Duo Linus Arnesson und Max Darj sind hierbei zu nennen, Spielmacher und Kreisläufer kehrten im Januar von der Europameisterschaft in Kroatien mit der Silbermedaille dekoriert heim. Von Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen kam der Spanier Rafael Baena, der mit Darj ein starkes Duo am Kreis bildet. Der Bergische HC ist kein handelsüblicher Aufsteiger, der sich ob der Konkurrenz in der stärksten Liga der Welt zunächst mit dem Überleben zu beschäftigen hat. "Dort werden noch andere Mannschafte verlieren", glaubt jedenfalls Erlangens Rückraumspieler Link, dem man angesichts seiner Routine ein solches Urteil zutrauen darf.

Geheimnisvoll blieb zuvorderst die Erlanger Abwehrleistung

Allerdings war den Erlangern der Start in die Spielzeit ebenfalls prächtig gelungen, immerhin reisten die Mittelfranken mit der Empfehlung des 33:20-Erfolges gegen den Altmeister Gummersbach an. Nun also konnte sich keiner einen Reim auf die 26:35-Pleite in Solingen machen, vor allem wegen deren Geschichte. Denn der HCE war erneut gut ins Spiel gekommen, legte stets vor - bis fünf Minuten vor der Pause. Ein Knick in der Leistungskurve, ein daraus resultierender 14:19-Rückstand beim Wechsel, das Spiel entschieden.

Denn Erlangen war fortan nicht mehr imstande, den Bergischen HC ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Geheimnisvoll blieb zuvorderst die Abwehrleistung: Gegen Gummersbach im Zusammenspiel mit Torhüter Nikolas Katsigiannis noch ein Bollwerk, hatte selbige "massive Probleme", wie Link zugab, auch Katsigiannis war in der zweiten Halbzeit meist damit beschäftigt, Bälle aus dem Netz zu fischen. Trainer Eyjolfsson erwartet nun in der Heimpartie am Samstag (20.30 Uhr) gegen Göppingen eine Reaktion, dann darf man das Spiel als Ausrutscher abhaken. Eine Wiederholung jener Abwehrleistung würde indes Fragen aufwerfen, die auch nicht zu leicht zu beantworten wären.