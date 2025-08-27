Das endgültige Bundesliga-Aus für den finanziell kollabierten Meister HB Ludwigsburg wirft einen dunklen Schatten auf den Frauen- Handball . Und das ausgerechnet drei Monate vor der Heim-WM, bei der sich die Sportart stärker ins Rampenlicht der Öffentlichkeit rücken möchte.

„Es ist ein Schaden entstanden und keine gute Situation für den Frauen-Handball“, kommentierte Christoph Wendt, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga Frauen (HBF), den dramatischen Absturz des deutschen Topvereins. Er forderte: „Wir müssen uns als HBF selbst hinterfragen und schauen, wie und an welcher Stelle wir unser Lizenzierungsverfahren schärfen können und aus meiner Sicht auch müssen.“

HBF-Präsident Andreas Thiel befürchtet Auswirkungen auf die gesamte Bundesliga, die am Freitag ohne den Titelverteidiger in die neue Saison startet. „Unseren Wachstumskurs befördert das sicher nicht“, sagte Thiel jüngst der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und fällte ein vernichtendes Urteil: „Der Frauenteamsport mit Ausnahme des Fußballs ist in Deutschland ein Mauerblümchen.“