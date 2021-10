Von Ralf Tögel

Der Blick auf die Tabelle? Nicht gerade erbaulich aus Sicht des TV Großwallstadt. "Wir werden gerade extrem von den überhöhten Erwartungen eingeholt." Ralf Bader sagt das, der Trainer des Traditionsklubs aus Unterfranken, der am Samstag das ewige Duell gegen den nicht minder traditionsreichen VfL Gummersbach in der Untermainhalle in Elsenfeld vor 900 Zuschauern deutlich mit 24:32 verloren hat. Großwallstadt steht mit nun vier Niederlagen aus vier Spielen am Tabellenende, für die Oberbergischen gilt das genaue Gegenteil: vier Spiele, vier Siege, Tabellenführung.

Was waren das für Duelle in den Siebziger-, Achtziger- und frühen Neunzigerjahren, als die beiden Klubs nicht nur den nationalen Handball prägten, sondern auch international große Erfolge feierten. In den Köpfen von Handball-Nostalgikern ploppen sofort Namen wie Kurt Klühspieß (TVG) oder Heiner Brand (VfL) auf, Handball-Weltmeister, die sich in der Nationalmannschaft ein Zimmer teilten und bis heute befreundet sind. Alles Geschichte. Großwallstadt war nach einer Insolvenz zwischenzeitlich sogar in die dritte Liga gestürzt, ist zwar seit 2018 im Profihandball zurück, doch der Blick nach oben ist auch in der aktuellen Spielzeit keine realistische Option. Gummersbach dagegen hat schon in der vergangenen Saison die Rückkehr in die Beletage knapp verpasst, das soll Trainer Gudjon Valur Sigurdsson im zweiten Jahr seines Schaffens nun realisieren. Der war zu aktiven Zeiten einer der weltbesten Linksaußen, vor allem sein Tempospiel zeichnete ihn aus. Genau dieses System hat er seiner Mannschaft verordnet: Ballgewinne aus einer bissigen Abwehr per Konter blitzschnell in Tore umwandeln.

Zu viele Fehler, zu viele verpasste Chancen: Das setzt sich in den Köpfen der Spieler fest

Das gelang auch in Großwallstadt, bezeichnend waren die Trefferquoten der Außen: Linksaußen Hakon Styrmisson, Isländer wie sein Trainer, traf zehnmal, Kollege Lukas Blohme steuerte acht Treffer vom anderen Flügel bei. Allerdings freundlich assistiert vom Gastgeber - der TVG erleichterte dem Favoriten durch viele einfache Fehler und Ballverluste das Konterspiel. "Wir machen es uns selbst schwer", urteilte Bader, mit technischen Fehlern, zögerlichem Spiel und schlechten Würfen "lassen wir viel zu viel liegen". 19 schnelle Gegentore musste der TVG so hinnehmen, eine kaum zu kompensierende Quote.

Beispielhaft für das Großwallstädter Spiel war die Anfangsphase, als die Gastgeber in Überzahl zweimal den Ausgleich verpassten und stattdessen zwei schnelle Gegentreffer kassierten. Statt 7:7 stand es 6:9. So hatte die Partie schon nach 15 Minuten die Richtung genommen. "Uns fehlt einfach die Leichtigkeit", weiß Bader, "wir machen uns Druck, unbedingt ein Tor machen zu müssen, und finden dann keine gute Lösung." Ähnliches war bereits bei der Heimniederlage gegen Dresden vor zwei Wochen geschehen: Großwallstadt führte 15:10, verpasste mehrere gute Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen, und kassierte einen 0:6-Lauf. Das Spiel gegen den ambitionierten Aufsteiger ging knapp verloren. Derlei setzt sich in den Köpfen der Spieler fest.

Trainer Bader bittet um Geduld, zumal das Auftaktprogramm kaum schwerer hätte sein können

Allerdings muss man die Situation auch seriös einordnen, erinnert Bader, denn sein Kader kann mit Auswahlen wie jener des VfL nicht mithalten. Zwar sind in Savvas Savvas, der achtmal traf, und Tom Jansen (7 Tore) starke Akteure im Team, aber noch gilt es für Bader, durchaus vielversprechende Zugänge wie den litauischen Nationalspieler Povilas Babarskas oder den türkischen Auswahlspieler Görkem Bicer zu integrieren. Er erinnert daher an die kurze Vorbereitung, denn die Vorsaison war Corona-bedingt ungewöhnlich lang. Auch das Fehlen von Kapitän Florian Eisenträger ist der Stabilität im Team sicher nicht zuträglich.

"Da wird man schon nachdenklich", sagt Bader, aber ganz überraschend kommt die deprimierende Momentaufnahme nicht - zumindest für jene Personen, die beim TVG in der Verantwortung stehen. Ralf Bader bittet um Geduld, zumal das Auftaktprogramm mit zwei Absteigern, Geheimfavorit Dresden und Topfavorit Gummersbach kaum schwerer hätte sein können. In der Vorsaison war der TVG ähnlich schlecht gestartet - bei deutlich schwächeren Kontrahenten -, schloss die Saison indes auf dem guten sechsten Platz ab. Das weckte Begehrlichkeiten und Erwartungen im Umfeld, doch Bader wie auch der Sportliche Leiter Michael Spatz, der zu den großen Namen der Vergangenheit zählt, wissen damit umzugehen. Beide haben auch positive Entwicklungen gesehen, etwa im Positionsspiel der Abwehr, beide werden die Ruhe bewahren und an Spielfreude und Selbstvertrauen im Kader arbeiten.

Auch Geschäftsführer Stefan Wüst sieht für panischen Aktionismus keinen Grund: "Wir hatten vergangene Saison eine ähnliche Situation, wir müssen daran arbeiten, die Fehler zu minimieren. Dafür haben wir in Michael Spatz und Ralf Bader die richtigen Leute."