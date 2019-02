26. Februar 2019, 18:46 Uhr Handball Nur ein Halbsatz

Erlangen holt Quentin Minel und verabschiedet Andreas Schröder. Einst mit einer Eloge geholt, ist die Trennung überraschend nüchtern.

Von Sebastian Leisgang

Um zu begreifen, was Kevin Schmidt meint, wenn er sagt, "der Andy" habe "seine Stärken in der Defensive", genügt es schon, diesem Andy mal die Hand zu schütteln. Andreas Schröder hat gewaltige Hände, mit denen es kein Problem ist, einen Gegenspieler vom Tor fernzuhalten. Beim HC Erlangen haben sie nun aber beschlossen, in Zukunft ohne Andys Hände (und seine Stärken in der Defensive) auszukommen.

Am Dienstag hat der Handball-Bundesligist verkündet, den nach dieser Saison endenden Vertrag mit Schröder nicht zu verlängern. In der entsprechenden Pressemitteilung lobt Sportdirektor Kevin Schmidt zwar "seine Führungsqualitäten" und spricht von einem "Kämpfertyp, der vorangeht" - allerdings bezieht er diese Aussagen bereits auf Quentin Minel, einen linken Rückraumspieler aus Chambéry im Südosten Frankreichs. Minel, 26, werde nach dieser Saison, so heißt es, Schröder "ersetzen, dessen Vertrag nicht verlängert wird". Mehr als diesen Halbsatz teilt Erlangen zu Schröder nicht mit. Das bietet Raum für Interpretationen, zumindest lässt es den Schluss zu, dass man mit dessen Leistungen nicht zufrieden war. Dabei war Schröder, 27, vor gut eineinhalb Jahren samt einer Eloge des Geschäftsführers René Selke nach Erlangen gekommen. Selke kündigte Schröder nicht nur für die verantwortungsvolle Rolle als Abwehrchef an, er würdigte ihn auch als einen "der besten deutschen Spieler" auf der linken Rückraumposition und versicherte, es sei "keine Erfindung", "dass Andy auf unserer Wunschliste neuer Spieler seit geraumer Zeit an erster Stelle stand".

Und nun, als die Erlanger die Trennung verkünden, belassen sie es also bei einem Halbsatz, obwohl sie sonst selbst für Ergänzungsspieler ausführliche Pressemitteilungen aufsetzen.

Es sei "natürlich schade", dass er nun gehen müsse, sagt Schröder, "aber so ist das Geschäft". Er habe schließlich nicht nur in dieser Saison die ersten zehn Spiele mit einem Anriss des Kreuz- und Innenbandes verpasst, er sei ja auch schon auf der Zielgerade der vergangenen Runde mit einem Nasenbeinbruch ausgefallen. All das habe "mit beigetragen", dass er sich nun verabschieden müsse, glaubt Schröder - während Sportdirektor Schmidt vielmehr betont: "Für ihn persönlich sind die Rückschläge bitter gewesen, aber die Verletzungen waren kein Kriterium bei dieser Entscheidung. Wir wollten im linken Rückraum einfach einen anderen Spielertypen haben." Diesen hat Schmidt nun in Minel gefunden. Einem, wie er sagt, "sehr robusten" und "sehr spielstarken" Mann, der in Chambéry Kapitän sei und seine Vorzüge im Kleingruppenspiel mit dem Kreis und seinen Nebenleuten habe. Doch warum nicht mehr als ein nüchterner Halbsatz zu Andreas Schröder? Dazu sagt Kevin Schmidt nur: "Ich bin nicht die Presseabteilung."