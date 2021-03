Von Joachim Mölter, Berlin/München

Bob Hanning setzte sich vor einen Bildschirm, so wie das mittlerweile ja üblich ist bei einer Gesprächsrunde, und wie es bei Bob Hanning schon seit längerem üblich ist, trug er auch an diesem Mittwoch etwas, das mehr Kunstwerk war als Kleidungsstück: einen Kapuzenpulli mit Logos und Schriften, mit grünen, blauen, gelben, roten, violetten, rosa- und orangefarbigen Versatzstücken, zumindest so weit man das sehen konnte in dem kleinen Bildausschnitt. Schreiend schrille Klamotten sind Hannings Markenzeichen geworden, und diese Farbtupfer werden dem Deutschen Handballbund (DHB) fehlen, wenn der Vizepräsident für Leistungssport im Herbst sein Amt nach acht Jahren abgibt, wie er es angekündigt hat.

Uwe Schwenker, der Präsident der Handball-Bundesliga (HBL), hat das Wirken seines Funktionärskollegen in diesen Tagen schon mal gewürdigt. "Zu jeder Zeit war und ist Bob Hanning ein Dynamo für unsere Sportart", sagte er der Deutschen Presse-Agentur, "auch oder gerade, weil er polarisiert." Dabei will der in der Branche ebenso hochgelobte wie vielbelächelte Hanning selbst seine Tätigkeit noch gar nicht bilanzieren. "Ich bin ab Montag bereit, über alles zu sprechen, aber jetzt lass' uns erst mal das Wochenende positiv angehen", ließ er wissen, "im Moment habe ich nur diesen einen Wunsch: dass wir uns qualifizieren."

Am Wochenende kämpft die Männer-Auswahl des DHB in Berlin um die Teilnahme an Olympia, am Freitag (15.15 Uhr/ARD) gegen den WM-Zweiten Schweden, am Samstag (15.35 Uhr/ZDF) gegen den EM-Vierten Slowenien, am Sonntag (15.45 Uhr/ZDF) gegen den Afrika-Vertreter Algerien. Die besten beiden dieser vier Teams dürfen mitmachen bei den Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August). "Es ist ein elementar wichtiges Turnier", sagt Hanning, "wir wollen bei Olympia dabei sein, wir brauchen die Präsenz dort für unsere Sportart." Ohne Auftritt beim weltgrößten Sportspektakel springen Sponsoren ab und werden staatliche Zuschüsse gekürzt. Und ohne Vorbilder auf der großen Bühne, das fürchtet nicht nur Hanning, sterben den Verbänden hierzulande die Mannschaften weg im Corona-Lockdown.

Als Bob Hanning einst antrat, ging es nicht mehr tiefer runter mit dem deutschen Handball

Die Olympia-Teilnahme der Handballer ist freilich auch für Hanning selbst elementar wichtig. Der 53-Jährige, hauptberuflich Geschäftsführer beim Bundesligisten Füchse Berlin, hatte sein Ehrenamt beim DHB ja 2013 angetreten mit dem strategischen Ziel "Olympia-Gold in Tokio". Das war so visionär wie verwegen, weil die Männer gerade die Spiele 2012 in London verpasst und dazu erstmals eine EM-Teilnahme verspielt hatten, die in Dänemark 2014. Kurz nach Hannings Amtsantritt vermasselten sie auch noch die sportliche Qualifikation für die WM 2015 in Katar. Tiefer ging's nicht mehr runter.

Aus diesem Tal hat Hanning den deutschen Handball wieder herausgeführt, nicht ohne Reibereien und Rückschläge, nicht ohne Konflikte und Kritik. Die jüngste gab es, weil er nach der historisch schlechten WM in Ägypten mit Platz zwölf im Januar unverdrossen weiter vom Olympiasieg redete. "Unrealistisch" sei das, ließ Nationalspieler Hendrik Pekeler vom THW Kiel noch Anfang März in einem Interview mit dem Mannheimer Morgen wissen: "Für Olympia-Gold kommen andere Nationen eher infrage als wir." Und überhaupt: "Über Ziele kann man sich unterhalten, wenn man sich qualifiziert hat."

Detailansicht öffnen Rechtzeitig wieder fit für die Olympia-Qualifikation: Fabian Wiede, hier bei einem Länderspiel gegen Kroatien. (Foto: Peter Steffen/dpa)

Bob Hanning lässt sich auch davon nicht beirren. "Olympia-Gold war das Ziel, hinter dem wir uns versammelt haben", erinnert er, "warum sollte man davon abweichen, wenn man ihm näher kommt?" Immerhin räumt er ein, dass es "unangebracht" sei, "jetzt vor dem Turnier darüber zu reden". Fabian Wiede berichtete am Mittwoch, dass sich innerhalb der Mannschaft keiner Gedanken mache über Olympia, "außer wenn uns Journalisten fragen und das Thema ansprechen". Der nach langer Verletzungspause ins Nationalteam zurückgekehrte Berliner versichert, dass die volle Konzentration den drei bevorstehenden Partien gilt: "Wir wissen, dass wir uns erst qualifizieren müssen. Da ist noch keiner einen Schritt weiter und denkt schon an Gold."

Dass die Spieler trotz des zwölften Platzes bei der WM überhaupt an Tokio denken dürfen, hat auch damit zu tun, dass der Bundestrainer Alfred Gislason eine ganz andere Auswahl zur Verfügung hat als noch vor sechs Wochen. Vor allem von der Rückkehr des Kieler Abwehrblocks mit Pekeler, Patrick Wiencek und Steffen Weinhold, die aus privaten Gründen auf die WM-Teilnahme verzichtet hatten, erhoffen sie sich mehr Stabilität. Auch das Comeback von Wiede schürt Optimismus. Der 27-Jährige war bei der Heim-WM vor zwei Jahren der überragende Mann im deutschen Team; als Linkshänder in der Rückraummitte gibt er dem deutschen Angriffsspiel eine weitere Dimension. Da ist auch der Ausfall seines Klubkollegen Paul Drux zu verschmerzen, bei dem während der Turniervorbereitung ein Meniskuseinriss im linke Knie diagnostiziert wurde; Drux wurde bereits am Mittwoch operiert. "Wir können trotzdem eine sehr gute Mannschaft auf die Beine stellen", ist Hanning überzeugt.

Er macht sich jedenfalls keine Sorgen um seine Hinterlassenschaft beim DHB, unabhängig von der Olympia-Qualifikation. Auch HBL-Chef Schwenker sieht den Verband gut aufgestellt für die Zeit nach Hanning. "Es wird weiter nach vorne gehen", sagt er, "allerdings weniger schillernd."