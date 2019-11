Erfurt (dpa) - Der Thüringer Handballclub steht in der Gruppenphase des EHF-Pokals vor machbaren Aufgaben. Die Mannschaft von Trainer Herbert Müller trifft in der Gruppe A auf Kastamonu Belediyesi (Türkei), DHK Banik Most (Tschechien) und den ungarischen Vertreter DVSC Debrecen. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in der EHF-Zentrale in Wien. Der THC hatte sich mit einem 30:25-Sieg im Rückspiel gegen Astrachanotschka Astrachan aus Russland für die Gruppenphase qualifiziert. Diese wird ab Anfang Januar in sechs Spieltagen ausgetragen. Die beiden Erstplatzierten der vier Gruppen erreichen das Viertelfinale.