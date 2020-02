Nordhausen (dpa) - Der Thüringer Handballclub bleibt in der Gruppenphase des EHF-Cups weiter ungeschlagen. Der bereits für das Viertelfinale qualifizierte deutsche Vizemeister setzte sich am Sonntag auch im fünften Spiel mit 40:24 (18:8) gegen DHK Banik Most aus Tschechien durch. Emily Bölk mit zehn Toren und Beate Scheffknecht mit sieben Treffern waren die erfolgreichsten Werferinnen für die Gastgeberinnen.

Die Thüringerinnen warfen sich dabei den Frust über die dritte Saison-Niederlage in der Bundesliga von der Seele, ließen den tschechischen Gästen in der ersten Halbzeit keine Chance. Mit zahlreichen Tempogegenstößen zog der THC 7:2 davon. Most gelang über neun Minuten kein eigener Treffer. Bis zum Pausenpfiff war der THC bereits enteilt.

In der zweiten Hälfte wechselte Trainer Herbert Müller durch, gab allen Spielerinnen Einsatzzeit. Dadurch wurde der eigene Rhythmus kurzzeitig gestört, Most traf regelmäßiger und kam auf 22:14 heran. Doch der THC fand mit laufender Spieldauer wieder besser ins Spiel und verteidigte bis zum Schluss entschlossener.