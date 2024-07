„Julia ist im Eins-gegen-eins-Spiel giftig und sehr schnell. In der Verteidigung kann sie aggressiv decken und verfügt über ein gutes Verständnis. Ihre Spielweise passt gut in unser Spielkonzept“, sagte Trainer Jakob Vestergaard. Ihr erstes Pflichtspiel unter neuem Namen bestreitet die HB Ludwigsburg beim Supercup in Düsseldorf am 31. August.