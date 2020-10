Nach der Überraschung zum Restart war für die deutschen Handballerinnen im zweiten Duell mit Weltmeister Niederlande nichts zu holen. Beim Länderspiel in Lingen musste sich die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener nach einem schweren Fehlstart mit 26:32 (10:18) geschlagen geben, zwei Tage zuvor hatten die Gastgeberinnen an gleicher Stelle noch knapp gewonnen (27:25).

"Die Niederlande waren einfach richtig heiß und haben erfolgreich Revanche genommen. Wir haben insgesamt zu viele einfache Fehler gemacht", sagte Groener: "Insgesamt bin ich mit dem Lehrgang zufrieden, wenn man von den ersten 20 Minuten des zweiten Spiels absieht." Shenia Minevskaja war mit sieben Treffern die beste Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Zuschauer waren in der Emslandarena aufgrund der Corona-Pandemie nicht zugelassen.

Die EM findet vom 4. bis 20. Dezember in Dänemark und Norwegen statt. Deutschland bekommt es in der Vorrunde in Trondheim mit Co-Gastgeber Norwegen, Polen und Rumänien zu tun.