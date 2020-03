Positiv betrachtet gibt es gerade für einen großen Teil der Menschheit sehr viel zu lernen. Das gilt auch für Bob Hanning. Der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) war ja doch recht grimmig vorgeprescht in der vergangenen Woche: Dass die niederländische Nationalmannschaft nur einen Tag vor dem angesetzten Länderspiel gegen die deutsche Auswahl in Magdeburg ihre Rückkehr aufgrund des Coronavirus beschloss, verärgerte den 52-Jährigen ziemlich. "Das Vorgehen der Niederländer missbillige ich", ließ Hanning ausrichten, man könne alles absagen, aber bitte nicht so kurzfristig. Doch die Mannschaft aus dem Nachbarland, die am Donnerstag schon im Hotel in Dessau eingecheckt hatte, kann sich nun in ihrer Umsicht bestätigt fühlen: Am Dienstag, vier Tage nach dem ursprünglich angesetzten Länderspiel, meldete der DHB den ersten Corona-Fall in seinem Nationalteam.

Kreisläufer Jannik Kohlbacher hat es erwischt, der 24-Jährige von den Rhein-Neckar Löwen wurde positiv getestet. Da er in der vergangenen Woche mit der DHB-Auswahl in Aschersleben ein Trainingslager absolviert hatte, informierte der Verband auch alle Teamkollegen und den Betreuerstab um Trainer Alfred Gislason. Die betroffenen Nationalspieler hielten sich in ihren Heimatorten auf und an die von den Behörden angeordneten Sicherheitsmaßnahmen, teilte der DHB mit. Da die Vorkehrungen regional unterschiedlich seien, befänden sich nicht alle Spieler automatisch in Quarantäne, etliche hätten sich diese aber selbst verordnet. Kohlbacher ist nach seinem Mannheimer Teamkollegen Mads Mensah der zweite Bundesliga-Handballer mit nachgewiesener Covid-19-Infektion. Die Rhein-Neckar Löwen bestätigten zudem weitere Fälle, ohne Namen zu nennen, das Team befindet sich bereits komplett in häuslicher Isolierung.

Kohlbacher selbst meldete sich via Instagram zu Wort: Er fühle sich super, "ich bin topfit und vollständig gesund". Auch einen Appell richtete er an seine fast 81 000 Follower: Es sei wichtig, "dass wir alle nicht leichtfertig mit dem Coronavirus und den Folgen umgehen", schrieb Kohlbacher, "denkt bitte an Eure Mitmenschen!" Torwart Andreas Wolff hatte in der vergangenen Woche seine Teilnahme an dem Länderspiel abgesagt, weil der Profi von Vive Kielce nach damaligem Stand bei seiner Rückkehr nach Polen in Quarantäne gemusst hätte. Sein Zimmernachbar in der Nationalmannschaft ist gewöhnlich: Jannik Kohlbacher.

Die Dynamik im Umgang mit Corona hat auch die Handballer in den vergangenen Tagen beschäftigt und manche Ansichten im Rekordtempo verändert: Das für April angesetzte Olympia-Qualifikationsturnier hatte der Weltverband IHF schließlich auf Juni verschoben, damit fiel auch der abgesagte Test gegen die Niederlande weniger ins Gewicht. "Ich halte die Entscheidung für klug und in unserer jetzigen Situation für alternativlos. Auch wir Handballer müssen einen Beitrag leisten, um die Corona-Pandemie bestmöglich einzudämmen", sagte Bob Hanning zur IHF-Entscheidung, nur Stunden nach seiner ursprünglichen Verärgerung. In der Bundesliga der Männer sind die Spiele vorerst bis zum 23. April ausgesetzt, wie es danach weitergeht, ist offen. Bei den Frauen kam der Liga-Vorstand am Mittwoch zu dem Schluss: Die Saisons in erster und zweiter Liga werden abgebrochen. Sportliche Absteiger werde es nicht geben, über Aufsteiger und Teilnehmer internationaler Wettbewerbe werde man später entscheiden.