Alfred Gislason ist nervös. Dabei ist es weniger die Aufregung vor seinem Debüt, die den Handball-Bundestrainer vor dem Start der EM-Qualifikation umtreibt. Es sei "deutlich mehr die Corona-Situation, weil meine Premiere von dieser Situation abhängt", sagte Gislason im ZDF-Sportstudio: "Ich warte ja schon ewig, endlich loslegen zu können." Am Montag versammelt Gislason seine Auswahlspieler um Kapitän Uwe Gensheimer, am Donnerstag (16.15 Uhr/ZDF) steht er in Düsseldorf beim Quali-Spiel vor leeren Rängen gegen Bosnien-Herzegowina das erste Mal für den Deutschen Handballbund (DHB) an der Seite. Und schließlich, sagt Gislason, sei aufgrund der Pandemie nicht "ganz klar, ob es jetzt in einigen Tagen klappt".

Der Argwohn des Isländers ist begründet. Schon einmal, es liegt inzwischen fast acht Monate zurück, war alles für seinen ersten Auftritt bereit, doch wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff sagten die Niederlande auf Anweisung des heimischen Gesundheitsministeriums ab. Die Situation für Gislason ist auch diesmal kompliziert. In einer Phase, in der Nationalspieler die Länderspielwoche angesichts der aktuellen Ausnahmesituation für "kaum vertretbar" halten und ein "etwas ungutes Gefühl" mit sich herumtragen, wie der Kieler Hendrik Pekeler sagte, gibt der 61-Jährige seinen Einstand.

"Mein Garten sah nie so gut aus, aber jetzt reicht es auch mal"

Immerhin wurde ein Boykott der Klubs, die aus Furcht um die Gesundheit ihre Spieler nicht abstellen wollten, abgewendet. "Wir machen uns alle Sorgen", sagte Gislason, er äußerte Verständnis für Spieler wie Pekeler, die auch im Europapokal dabei und im Grunde "nur noch unterwegs" seien: "Aber auch für die Nationalmannschaft geht es um viel, wir brauchen ein paar Spiele." Er hoffe erst mal, "dass alle Tests negativ sind und die Bosnier auch kommen".

Wie sehr Gislason, langjähriger Trainer des THW Kiel, die Arbeit mit den Spielern fehlt, ist ihm anzumerken. Er schaute in den bisherigen neun Monaten seiner Amtszeit "extrem viele Spiele", selbst aktiv werden durfte er nicht. "Mein Garten sah nie so gut aus", erzählt Gislason, "aber jetzt reicht es auch mal." Nach seinem Engagement in Kiel habe er ein halbes Jahr Pause machen wollen, "und nun sind es bald anderthalb Jahre. Das ist viel zu lang".

Das bevorstehende Programm ist kompakt: Zwei Tage Training müssen Gislason und seiner Auswahl reichen, dann geht es gegen Bosnien-Herzegowina. Am Sonntag steht das zweite Qualifikationsspiel in Tallinn gegen Estland an. Die beiden Partien sind die einzigen in diesem Jahr, bevor im Januar die WM in Ägypten über die Bühne gehen soll. "Das reicht eigentlich gar nicht", sagt Gislason, aber er müsse "damit leben, dass wir kaum Zeit haben für die Nationalmannschaft." Gislason freut sich also, wenn er überhaupt loslegen darf.