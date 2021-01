Von Joachim Mölter, Graz/München

So wie der Bundestrainer Alfred Gislason am Mittwochnachmittag das Länderspiel seiner Handballer gegen Österreich vor dem ZDF-Mikrofon analysierte, hätte man glatt glauben können, sie hatten es verloren gegen den Außenseiter. "Es war zu sehen, dass wir nicht ganz eingespielt waren", fand der Isländer. Er monierte, die Abwehr habe den Gegner "oft zu nah rangelassen bei Würfen" und zudem "ein paar Mal den Torwart im Stich gelassen"; den Auftritt nach der Pause kritisierte er als "ein bisschen behäbig", da habe sein Team außerdem "unvorbereitet Würfe genommen", weshalb er "mit den ersten zehn Minuten gar nicht zufrieden" sein könne.

Aber nachdem Gislason die Mängelliste abgearbeitet und mal auf das Resultat geschaut hatte, war er dann doch ganz milde gestimmt: "Ich freue mich über das Ergebnis und auch über die Einstellung der Mannschaft." Die hatte ihm schließlich einen 36:27 (22:16)-Erfolg beschert im ersten Länderspiel des Jahres, das gleich zwei Aufgaben auf einmal bereithielt: Zum einen handelte es sich um ein Qualifikationsspiel für die EM 2022, zum anderen um ein Testspiel für die WM in Ägypten, die nächste Woche beginnt.

Nachdem die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) bereits die beiden vorherigen Qualifikationsspiele in ihrer Vierergruppe gewonnen hatte, im Herbst gegen Bosnien (25:21) und Estland (35:23), hat sie die Teilnahme an der EM-Endrunde in Ungarn und der Slowakei schon vor dem Rückspiel gegen Österreich am Sonntag (18.10 Uhr, ARD) so gut wie sicher. "Das gibt einem ein gutes Gefühl für Sonntag", bilanzierte jedenfalls der elffache Torschütze Marcel Schiller nach dem Auftritt im Grazer Sportpark, "und auch für die WM danach."

Gislason muss kurzfristig auf weitere Akteure verzichten

Als ob er in den vergangenen Wochen nicht schon genug Absagen bekommen hätte von verletzten oder wegen der Corona-Pandemie lieber vorsichtigen Nationalspielern, musste Gislason vor der Partie kurzfristig auf weitere angeschlagene Akteure verzichten. Kreisläufer Moritz Preuß stand am Mittwoch sogar schon auf dem Spielberichtsbogen, ehe er wegen eines schmerzenden Knies vorsichtshalber doch auf die Tribüne gesetzt wurde; und Linksaußen Schiller bekam den Vorzug vor Kapitän Uwe Gensheimer, dessen Handgelenk ebenfalls wehtat, der aber immerhin auf der Ersatzbank Platz nahm.

Außerdem musste die deutsche Auswahl ohne Rückraumspieler Marian Michalczik auskommen, der beim Abschlusstraining eine Augenverletzung erlitten hatte und deshalb gar nicht erst mit nach Graz geflogen war. In der Klinik war ein Einriss der Hornhaut diagnostiziert worden, der Profi von den Füchsen Berlin bekam Antibiotika sowie ein paar Tage Ruhe verordnet, seine WM-Teilnahme soll jedoch nicht gefährdet sein. Aus dem 20-köpfigen Kader, den Gislason am Sonntag in Neuss versammelt hatte, schauten zudem Silvio Heinevetter als dritter Torhüter, Rückraumspieler Christian Dissinger wegen seines Trainingsrückstands sowie der Auswahl-Neuling Antonio Metzner nur zu; für die Partie durften ja bloß 16 Männer nominiert werden.

Gislason hatte das Augenmerk in der kurzen Vorbereitung auf die Abwehr gelegt, die er komplett neu zusammenstellen muss, weil ihm quasi der gesamte Mittelblock weggebrochen ist: Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Finn Lemke gehören ja zu den Spielern, denen das Risiko einer WM-Teilnahme in Corona-Zeiten zu groß ist. Man merkte dem neuen Defensivkonstrukt um die beiden Kreisläufer Johannes Golla und Sebastian Firnhaber an, dass es "die Absprachen noch verfeinern" muss, wie Golla zugab: "Wir hatten phasenweise noch Abstimmungsschwierigkeiten."

Gerade zu Beginn der Partie ging die deutsche Abwehr sehr zaghaft ans Werk, die Folge war ein 5:7-Rückstand nach zehn Minuten. Doch je aggressiver die DHB-Spieler verteidigten, desto besser kamen sie ins Spiel. Speziell nach der Umstellung von der 6-0- auf die 5-1-Variante zogen sie davon, von 10:10 (18. Minute) auf 22:16 zur Pause. Schiller sprach danach von einem "überragenden Angriff" in der ersten Spielhälfte. Tatsächlich gelang in der Offensive fast alles.

Gislason konnte mithin getrost experimentieren und alle verfügbaren Spieler zur Genüge testen. Abgesehen vom sicheren Siebenmeterschützen Schiller, der allein achtmal von der Linie traf bei acht Versuchen, verteilte sich die Torausbeute recht gleichmäßig. Julius Kühn traf viermal aus dem Rückraum, Golla genauso oft vom Kreis, von Außen waren Timo Kastening und Schiller jeweils dreimal erfolgreich. Selbst Torhüter Andreas Wolff hätte sich fast in die Liste eingetragen, doch nach einer gelungenen Abwehr verfehlte er das verwaiste Gehäuse des Gegners knapp.

Die ganz große Aussagekraft im Hinblick auf die nahende WM wohnte der Partie freilich nicht inne, dafür waren die Österreicher nicht fordernd genug. Aber Gislasons Auswahl hat auch noch ein paar Tage Zeit, sich einzuspielen, und dankbarerweise warten in der WM-Vorrunde in Uruguay, den Kapverden und Ungarn weitere Aufbaugegner, bevor es richtig ernst wird.