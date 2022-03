Von Carsten Scheele

"Wir hätten heute Abend lieber etwas anderes vermeldet", erklärte der französische Handballklub Paris Saint-Germain, doch bessere Neuigkeiten gab es nicht. Stattdessen ein Fall, der medizinisch aufhorchen lässt, denn Mikkel Hansen, 34, der spielbestimmende Profi bei PSG und mehrfache Welthandballer aus dem linken Rückraum, wird monatelang ausfallen. Und, mehr noch, der Däne wird wohl nie wieder ein Spiel für die Franzosen bestreiten.

Der Grund seines Ausfalls ist eine Diagnose, die im Profisport selten vorkommt: In Folge einer länger geplanten Knieoperation in der vergangenen Woche in seiner Heimat Dänemark erlitt Hansen eine Embolie in der Lunge, außerdem eine Venenentzündung. Eine Knorpel-OP im Knie gilt als Routineeingriff, doch die Komplikation versetzte den Spieler unmittelbar in den Zustand der Lebensgefahr.

Eine Lungenembolie ist eine medizinisch sehr ernste Angelegenheit. Wird ein Blutgerinsel, das nach einer Operation entstehen kann, in die Lunge gespült und verstopft es dort größere Gefäße, kann dies zum Herz-Kreislauf-Stillstand und sogar zum Tod führen. Es habe "große Angst" um Hansen geherrscht, bestätigte Jan Larsen, der Direktor von Hansens zukünftigen Verein Aalborg Handbold, im dänischen Fernsehen.

Die Therapie, der sich Hansen nun unterziehen muss, macht "Kontaktsport auf höchstem Niveau" unmöglich

Doch es ging glimpflich aus, die Ärzte entdeckten das Gerinsel nach Hansens Rückkehr nach Dänemark, nun muss er seinen Körper in den Schonungsmodus versetzen. In den kommenden vier bis sechs Monaten werde Hansen mit gerinnungshemmenden Mitteln medikamentiert, die weiteres Thrombosewachstum verhindern sollen. Diese Therapie mache "Kontaktsport auf höchstem Niveau" unmöglich, erklärte der Pariser Verein.

Für die Beziehung zwischen Hansen und PSG bedeutet diese Nachricht ein abruptes Ende. Seit längerer Zeit steht fest, dass der zweifache Weltmeister (2019, 2021), Olympiasieger (2016) und Europameister (2012) für seine letzte Karrierephase im Sommer in seine Heimat zurückkehren wird, wo er bei Aalborg einen Dreijahresvertrag unterzeichnet hat. Bis dahin wollte Hansen mit PSG aber noch Titel einheimsen: Auf jeden Fall seine neunte französische Meisterschaft, vielleicht sogar den Sieg in der Champions League, die Paris mit Hansen, trotz kräftiger finanzieller Unterstützung einer Investorengruppe aus Katar, in all den Jahren nie gewinnen konnte. Im Viertelfinale könnte es diesmal zum Duell mit dem THW Kiel kommen, nun jedoch ohne Hansen.

Als dessen letztes Spiel für PSG wird der 34:28-Erfolg vor einer Woche gegen HBC Nantes in die Historie eingehen. Immerhin, ein Erfolg im Spitzenspiel, PSG hat in der französischen Tabelle nun neun Punkte Vorsprung. Doch Hansen wollte sich so nicht verabschieden in Paris.