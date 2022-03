Meldungen im Überblick

Handball, Mikkel Hansen: Der dreimalige dänische Welthandballer Mikkel Hansen fällt nach einer Lungenembolie für den Rest der Saison aus. Wie sein Verein Paris Saint-Germain am Dienstag bekannt gab, seien die Probleme unmittelbar nach der Rückkehr von einer Knie-Operation in Dänemark in der Vorwoche aufgetreten. Hansen müsse in den kommenden vier bis sechs Monaten mit Blutgerinnungsmitteln behandelt werden, was "Kontaktsport auf höchstem Niveau" unmöglich mache.

Hansen gilt im linken Rückraum als einer der besten Spieler weltweit, er gewann mit Dänemark Olympia (2016), wurde zweimal Weltmeister (2019 und 2021) und einmal Europameister (2012). Mit PSG wurde Hansen (34) seit 2012 achtmal französischer Meister und viermal Pokalsieger. Im Sommer soll er zurück in seine Heimat zu Aalborg Handbold wechseln.

Radsport, Colbrelli: Der italienische Radprofi Sonny Colbrelli ist nach seinem Zusammenbruch im Ziel der ersten Etappe der Katalonien-Rundfahrt bei Bewusstsein und den Umständen entsprechend wohlauf. Dies teilte sein Team Bahrain Victorious am Dienstag mit. Alle in der Nacht in der Universitätsklinik von Girona durchgeführten Tests hätten keine besorgniserregenden Ergebnisse geliefert. Weitere Untersuchungen ergaben, dass eine Herzrhythmusstörung zum Zusammenbruch geführt habe, die laut Teamangaben eine Defibrillation erforderte.

Die Ursache für die Herzrhythmusstörung wird nun ermittelt. Dafür muss sich der Italiener am Mittwoch weiteren Tests unterziehen. Der 31 Jahre alte Paris-Roubaix-Sieger Colbrelli hatte am Montag nach dem Finale in Sant Feliu de Guixols das Bewusstsein verloren. Colbrelli wurde in stabilem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, seinem Team zufolge habe er bereits Kontakt mit seiner Familie gehabt.

Olympia, Doping: Der kasachische Gewichtheber Nijat Rachimow bekommt sein Olympia-Gold von 2016 aberkannt. Der 28-Jährige wurde vom Internationalen Sportgerichtshof CAS am Dienstag für acht Jahre gesperrt, weil er viermal Urinproben ausgetauscht hatte. Rachimow hatte in Rio de Janeiro in der Klasse bis 77 kg mit Weltrekord im Stoßen (214 kg) das Zweikampf-Gold vor dem Chinesen Lu Xiaojun geholt. Alle seine Ergebnisse werden von Januar 2021 an rückwirkend bis zum März 2016 gestrichen, alle Titel und Medaillen aberkannt.