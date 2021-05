Nach dem Saisonaus für Petter Overby hat Handball-Bundesligist HC Erlangen den 30-jährigen Kreisläufer Benjamin Meschke bis zum Saisonende verpflichtet. Meschke, der früher für die DHfK Leipzig, den Bergischen HC und Balingen-Weilstetten spielte, gehört bereits an diesem Samstag im Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen dem Kader an. Zudem stößt der 35-jährige ehemalige Hüttenberger Torwart Matthias Ritschel, der seine Karriere zuletzt beendet hatte, ab der nächsten Woche vorübergehend zum HCE. Er soll nach dem Ausfall von Klemen Ferlin und der leichten Verletzung von Janis Boiek Vakanzen auf der Torhüterposition aushelfen. Am Donnerstag hatte Erlangen Raul Alonso, 42, als neuen Sportdirektor vorgestellt. Er leitete von 2010 bis 2015 das Nachwuchsleistungszentrum des THW Kiel und arbeitete zuletzt seit 2018 als Trainer des weißrussischen Meisters Meshkov Brest.