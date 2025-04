Mit 44 Jahren ist der ehemalige Europameister Carsten Lichtlein für den Handball-Bundesligisten MT Melsungen zum Matchwinner avanciert. Seine Paraden sicherten einen 28:27 (15:13)-Sieg im Viertelfinalhinspiel der European League gegen Bidasoa Irun aus Spanien. Der Torwarttrainer war bei den Hessen nach dem Kreuzbandriss von Nebojsa Simic reaktiviert worden. Auch Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt und der deutsche Rekordmeister THW Kiel erarbeiteten sich gute Ausgangspositionen im Kampf um den Einzug ins Final Four. Flensburg gewann beim dänischen Klub GOG Handbold 29:26 (15:15), Kiel holte bei Limoges Handball dank starker zweiter Halbzeit ein 26:26 (13:16). Die Rückspiele werden am 29. April ausgetragen, die Endrunde findet am 24. und 25. Mai in Hamburg statt.