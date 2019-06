10. Juni 2019, 18:51 Uhr Handball-Meister Stärke der Nordmänner

Flensburgs Meistertitel beruht auf der Selbstsicherheit seiner vielen Skandinavier: Vier Handball-Weltmeister aus Dänemark stehen im Team.

Von Jörg Marwedel , Flensburg/Düsseldorf

Die ersten Freudentränen waren getrocknet, und Maik Machulla stand wieder auf dem Boden, nachdem die Spieler ihn ein halbes Dutzend Mal in die Luft geworfen hatten. Da entfuhr dem Trainer der SG Flensburg-Handewitt das Wort "überragend". Es war nur nicht auf seine Handballer gemünzt, sondern auf den THW Kiel. Der Konkurrent war mit nur sechs Minuspunkten Bundesliga-Zweiter geworden. Dass die Flensburger nach dem 27:24 beim Bergischen HC mit nur vier Minus-Zählern erneut die Nase vorn hatten, machte ihn aber schon stolz. Zumal auch in Kiel den Flensburgern ein Lorbeerkranz geflochten wurde. Die hätten es, sagte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak nach dem knapp verlorenen Fernduell, "verdient, Meister zu werden".

In diesem Team standen mit Rasmus Lauge, Lasse Svan, Anders Zachariassen und Simon Hald vier dänische Weltmeister. Die Skandinavien-Auswahl aus der deutsch-dänischen Grenzstadt zog abermals eine außergewöhnlich Bilanz, flog dann per Chartermaschine ins dänische Sonderburg, durchzechte die Nacht und hielt am Montag wieder auf dem Flensburger Südermarkt die offizielle Feier ab. Und das Größte kommt noch: am Dienstag empfängt der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther in Kiel die Meister aus der Stadt des Erzrivalen.

Waren die Flensburger, einst wegen vieler zweiter Plätze als "Vizeburg" verspottet, 2018 noch sehr überraschend im Endspurt Meister geworden, hatten sie in dieser Saison komplett aus der Poolposition auf die Tabelle geschaut. Zum Ende der Hinrunde hatten sie noch keinen Punkt abgegeben. Und das war ebenfalls ein kleines Wunder. Denn es gelang mit einem Team, in dem sechs neue Spieler integriert werden mussten, während Größen wie Torwart Mattias Andersson, Spielmacher Thomas Mogensen oder der französische Weltmeister Kentin Mahé sich verabschiedet hatten. Kaum einer hatte dem Titelverteidiger mehr als Platz fünf zugetraut. Die Flensburger nahmen die "Underdog-Rolle", so Schmäschke, gerne an, obwohl sie bald nicht mehr stimmte.

Rasmus Lauge, der zum "Spieler der Saison" gewählte Spielmacher, der einst auch für den THW spielte, sagt, in keinem anderen Klub ginge es familiärer zu als bei der SG. Das habe den Neuen den Einstieg erleichtert. Bei Schmäschkes und Machullas Strategie spiele "der Mensch dahinter" eine große Rolle, sagt Kapitän Tobias Karlsson. Dazu kam, dass das neue Torhüter-Duo Benjamin Buric und Torbjörn Bergerud das Beste der Liga wurde, Hald und der junge Johannes Golla als Kreisläufer viel von Karlsson lernten und der erst 21-jährige Rückraumspieler Magnus Röd am alten Weltmeister Holger Glandorf vorbeizog. Sie alle haben sich von der Gewinner-Mentalität anstecken lassen.

Gewonnen hat diesmal auch der demokratischere Trainer. Kiels Alfred Gislason nimmt nach elf Jahren Abschied, nach sechs Meistertiteln und aktuell dem DHB- und EHF-Pokal. Gislason war ein autoritärer Coach, der "immer das letzte Wort hatte", wie Lauge sich erinnert - Machulla setzte dagegen mehr auf Kommunikation. "Er kommt nicht und sagt, ich habe den Schlüssel", erzählt Karlsson. Er wolle die Profis mitnehmen. Etwa, indem er mit der Mannschaft Monatspläne erstellt. Er gebe "den Jungens viel Freiraum, lasse die Leine aber nicht zu lang", sagt Schmäschke, der mit dem einstigen Co-Trainer den Vertrag im April schon bis 2023 verlängerte.

Kommende Saison muss die SG aber ohne die Leitfiguren Karlsson, 37, und Lauge, 27, auskommen. Karlsson, der zehn Jahre für die Flensburger spielte, das Team zusammenhielt und als siebter Profi in die Hall of Fame des Klubs aufsteigt, wird künftig als Unternehmensberater und Teamchef des schwedischen Nationalteams tätig sein. Lauge zieht ins ungarische Veszprem und macht kein Geheimnis aus dem Abschiedsgrund: Dort könne er sich mehr auf die Familie konzentrieren. Losgelöst vom Dauerstress in der Bundesliga, der selbst dann herrscht, wenn man nicht Meister wird.