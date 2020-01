Mannheim (dpa) - Handball-Torhüter Johannes Bitter hat am Samstag sein erstes Länderspiel seit 2030 Tagen bestritten. Im Testspiel der deutschen Mannschaft in Mannheim gegen Island kam der 37-Jährige im zweiten Durchgang zum Einsatz und damit erstmals seit dem 14. Juni 2014. Der Weltmeister-Keeper von 2007 war von Bundestrainer Christian Prokop neben Stammtorhüter Andreas Wolff für die anstehende Europameisterschaft in Norwegen, Österreich und Schweden nominiert worden.