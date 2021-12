Magdeburg verliert erstmals in dieser Saison

Die Siegesserie ist gerissen, der SC Magdeburg ist im 17. Saisonspiel der Handball-Bundesliga zum ersten Mal gestolpert. Der bis dato verlustpunktfreie Spitzenreiter unterlag im Spitzenspiel bei Verfolger SG Flensburg-Handewitt mit 27:30 (11:13) und geht nun mit 32:2 Punkten in die EM-Pause. Auch wenn die Konkurrenz wieder Hoffnung schöpft: Die Aussichten auf Magdeburgs erste Meisterschaft seit 2001 sind noch immer hervorragend, zumal nun alle schweren Auswärtsspiele absolviert sind - unter anderem gewann der SC bei Rekordmeister Kiel, in Berlin und bei den Rhein-Neckar Löwen. Für Magdeburg geht es nach der EM am 9. Februar zu Hause gegen Minden weiter.

Im kampfbetonten Spiel in Flensburg vor 3150 Zuschauern startete das Team von Trainer Bennet Wiegert besser und führte 9:6, aber Flensburg kämpfte sich zurück und ging mit einer Führung in die Pause. Flensburgs Hampus Wanne und Magdeburgs Daniel Pettersson waren mit je sieben Toren die besten Werfer, Sieggarant war jedoch der überragende Benjamin Buric im SG-Tor, der den Magdeburgern, die das Hinspiel deutlich gewonnen hatten, beste Chance zunichte machte.