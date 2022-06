Von dpa

Der SC Magdeburg ist zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte nach 2001 deutscher Handball-Meister. Der Vereinsweltmeister machte den vorzeitigen Titelgewinn am Donnerstag durch einen mühevollen 31:26 (15:15)-Sieg gegen HBW Balingen-Weilstetten perfekt. Der entthronte Titelverteidiger THW Kiel kann den Tabellenführer in den letzten Spielen nicht mehr einholen. Die Meisterehrung steigt allerdings erst am 12. Juni beim letzten SCM-Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen.

Vor 6449 Fans in einer ausverkauften Arena erwiesen sich die Gäste lange als Party-Crasher. Der Favorit, der am vergangenen Sonntag die Titelverteidigung in der European League knapp gegen Benfica Lissabon verpasst hatte, tat sich schwer und konnte sich zu keiner Zeit absetzen. So blieb es bis in die Schlussphase hinein eine Zitterpartie für die Magdeburger, denen die nervliche Anspannung in vielen Aktionen anzumerken war. Erst sechs Minuten vor Schluss gelang beim 27:24 erstmals eine Drei-Tore-Führung - die Vorentscheidung. Mit dem Triumph ist vor allem Trainer Bennet Wiegert im siebten Jahr seiner Amtszeit sein Meisterstück gelungen. Der 40-Jährige, der 2001 beim ersten und bisher einzigen Titelgewinn unter dem heutigen Bundestrainer Alfred Gislason als Spieler dabei war, gilt als Architekt des Magdeburger Erfolgs.