Sportlich waren die Handballerinnen des schwäbischen Bundesligisten HB Ludwigsburg unbesiegbar. Die Mannschaft, die bis zum Umzug nach Ludwigsburg im Sommer 2024 als SG BBM Bietigheim-Bissingen firmierte, wurde viermal nacheinander Meister, und sie verlor in diesem Zeitraum bloß ein einziges Spiel. Zwischen März 2021 und Oktober 2024 blieb sie in 89 Bundesligaspielen nacheinander ohne Niederlage. 2024 stand der Klub als erstes deutsches Team im Endspiel der Frauen-Champions-League und verlor in Budapest gegen Györ.

Doch jetzt erlitt das vom Bietigheimer Männermodelabel Olymp (Markengesicht: Hollywood-Schauspieler Matthew McConaughey) zum Branchenführer aufgepeppte Handballprojekt eine umso kapitalere Niederlage: Eine bereits vor einem Jahr angekündigte Reduzierung der Olymp-Mittel konnte der Klub bis heute nicht durch anderweitig hinzugewonnene Sponsoren kompensieren. Wegen eines nach Vereinsangaben kurzfristig geplatzten neuen Sponsoringdeals sowie mangels wirtschaftlicher Perspektive meldete die HB Ludwigsburg GmbH & Co. KG am 22. Juli Insolvenz an. Und soeben teilte der Insolvenzverwalter mit, dass für die Finanzierung der nächsten Bundesliga-Saison „keine tragfähige Lösung“ gefunden wurde. Die Spielerinnen können sich neue Klubs suchen.

Meinung Debatten in München und Dresden : Wie man Olympische Spiele nicht nach Deutschland holt SZ Plus Kommentar von Claudio Catuogno ...

Olymp-Chef Mark Bezner erklärte, man habe „die Marketingaktivitäten im Sportsponsoring aufgrund veränderter Rahmenbedingungen im Modemarkt reduziert“. Das Unternehmen findet „bedauerlich“, dass es dem Verein nicht gelungen sei, „neue Sponsoren zu gewinnen“.

Die Europäische Handball-Föderation hat Ludwigsburg aus der Champions League geworfen

Im deutschen Frauenhandball war Ludwigsburg mit einem niedrigen siebenstelligen Etat klarer Marktführer. Dass auf den Trikots Olymp stand, hatte auch metaphorische Bedeutung. Natürlich rieb sich an dieser Mannschaft mit ihren teuren Superstars die chancenlose Konkurrenz, besonders Herbert Müller, der Trainer des Thüringer HC (THC). Nach einer knappen Niederlage im März schimpfte er auf die Schiedsrichter und teilte dabei auch gegen Ludwigsburg aus. Später relativierte er seinen Unmut als leidenschaftliche Geste dafür, „dass sie unser Herz mit all ihrem Geld nicht kleinkriegen“. Nun fordert Müller, dass man Ludwigsburg den Meistertitel wieder wegnimmt. Als „Betrug und Täuschung gegenüber allen anderen Mannschaften“ bezeichnet der THC-Geschäftsführer Maik Schenk das Ludwigsburger Gebaren.

In Ludwigsburg kommentiert solche Aussagen der Vorsitzende des eingetragenen Handballvereins HB Ludwigsburg, Christian Köhle: „Es ist leicht, auf jemanden einzutreten, der bereits am Boden liegt.“ Der 41 Jahre alte Hotelier kämpft dieser Tage anstelle des vormals zuständigen Geschäftsführers Sebastian Götz um das Überleben des Projekts und bezeichnet sich selbst in diesem Zusammenhang als „Last man standing“.

Ludwigsburgs Fehlkalkulation bringt auch die Verbände in Rage. Die Frauen-Bundesliga hat den Klub soeben aus dem Supercup-Spiel am 23. August in München eliminiert. Dort trifft der Pokalsieger HSG Blomberg-Lippe jetzt stattdessen auf einen Bundesliga-Playoff-Halbfinalisten: auf Herberts Müllers Thüringer HC.

„Diese Unsicherheit ist wenige Monate vor der Heim-WM nicht optimal“: Fauen-Bundestrainer Markus Gaugisch zählt mehrere Ludwigsburger Spielerinnen zu seinem Kader. (Foto: Marco Wolf/dpa)

Auch die Europäische Handball-Föderation ist pikiert. Sie hat Ludwigsburg aus der Champions League geworfen und droht sowohl dem Klub als auch der Frauen-Bundesliga wegen Verstoßes gegen Regularien mit einer Klage. Ludwigsburgs hohes fünfstelliges Preisgeld aus der vergangenen Champions-League-Saison soll der europäische Verband bereits einbehalten haben. „Unsere Eliminierung aus dem Supercup und der Champions League fühlt sich gerade an wie der endgültige Genickbruch“, sagt Köhle. Diese seien katastrophale Signale bei der überlebenswichtigen Suche nach einem neuen Investor.

Der Fall Ludwigsburg schadet dem gesamten deutschen Frauenhandball. Die Konsequenzen gehen über den Standort hinaus. Denn so langweilig die Titelvergabe in der Bundesliga in den vergangenen vier Jahren auch gewesen sein mag: Der Serienmeister fungierte als Zugmaschine für die ganze Branche. Über Bietigheims Finalteilnahme in der Champions League 2024 sagte Bundestrainer Markus Gaugisch: „Das gibt unseren Nationalspielerinnen einen Push, das sind unbezahlbare Momente für ihre Entwicklung.“

Die Hoffnungen in Ludwigsburg, dass der Bundesligaspielbetrieb weitergeht, schwinden von Tag zu Tag

Nun droht dieser Absturz vom Olymp auch Kollateralschäden im Nationalteam anzurichten – und das nur drei Monate vor einer Weltmeisterschaft, die diesmal in den Niederlanden sowie in den deutschen Städten Stuttgart, Trier und Dortmund ausgetragen wird. Die Nationalmannschaft steht unter maßgeblichem Ludwigsburger Einfluss: Zum erweiterten Kader gehören die sechs Spielerinnen Xenia Smits, Antje Döll, Viola Leuchter, Jenny Behrend, Mareike Thomaier und Torhüterin Nicole Roth. Zum Trainerstab zählen aus Ludwigsburg als Assistent Frederick Griesbach und als Torwarttrainerin Jasmina Rebmann-Jankovic. Bundestrainer Gaugisch ist alarmiert: „Diese Unsicherheit ist wenige Monate vor der Heim-WM nicht optimal.“

Die Hoffnungen in Ludwigsburg, dass der Bundesligaspielbetrieb weitergeht, schwinden von Tag zu Tag. Aber noch sind sie nicht erloschen. „Unsere Hoffnung ist, dass sich doch noch ein Investor findet für unser Projekt, das jahrelang das Flaggschiff des deutschen Frauenhandballs war“, sagt Präsident Christian Köhle. Bis zum Saisonstart in drei Wochen hat der Klub noch Zeit, um eine Lösung für den Verbleib in der Bundesliga zu finden. Sollte das nicht gelingen, droht ein Neuanfang in der vierten Liga.

Beim Klinkenputzen auf der Suche nach Sponsoren hat Köhle festgestellt: „Die Wertschätzung für Frauensport und Frauenhandball ist brutal schlecht.“ Auch der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handballbunds, Mark Schober, sagt: „Der Fall Ludwigsburg zeigt, wie schwierig der Markt für professionellen Frauensport trotz positiver Entwicklung bleibt.“ Das als Aufbruch ausgerufene Jahr der Heim-WM droht für den deutschen Frauenhandball zum Fiasko zu werden.