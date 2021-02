Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt verstärkt sich mit dem schwedischen Nationalspieler Anton Lindskog. Der 27 Jahre alte Kreisläufer, der mit dem skandinavischen Team bei der WM im Januar Silber gewann, wechselt im Sommer von der HSG Wetzlar zur SG und unterschrieb in Flensburg einen Vertrag über drei Jahre bis Juni 2024. Nachfolger von Lindskog in Wetzlar wird dessen 28-jähriger Landsmann Adam Nyfjäll. Der Kreisläufer kommt im Sommer vom schwedischen Klub IFK Kristianstad in die Bundesliga. Nyfjäll unterschrieb in Wetzlar einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2023.