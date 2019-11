Flensburg (dpa/lno) - Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben ihren zweiten Tabellenplatz gesichert. Der deutsche Meister gewann am Donnerstag sein Auswärtsspiel beim TBV Lemgo Lippe mit 27:18 (13:9). Nach dem 13. Saisonspiel hat die Mannschaft von SG-Coach Maik Machulla jetzt 20:6 Punkte auf ihrem Konto. Vor den 3679 Zuschauern war Magnus Röd mit neun Treffern bester Werfer der Norddeutschen. Für die Gastgeber war Bjarki Elisson viermal erfolgreich.

Der TBV, deutscher Meister der Jahre 1997 und 2003, hielt gegen den Titelträger von 2004, 2018 und 2019 nur bis zum 5:5 in der elften Spielminute mit. Danach steigerte die SG die Intensität in der Abwehr und die Effektivität im Angriff. So wuchs der Vorsprung immer weiter an, wobei Torbjörn Bergerud ein großer Rückhalt war. Der Schlussmann aus Norwegen kam auf insgesamt 16 Paraden. Für die Flensburger war es der neunte Erfolg in Serie und der insgesamt 32. Sieg im 65. Spiel gegen den TBV.

Nächste Aufgabe für das Machulla-Team ist am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) die Champions-League-Partie beim französischen Meister Paris Saint-Germain. Das Hinspiel vor heimischem Publikum hatten die Flensburger am vergangenen Mittwoch nur knapp mit 29:30 verloren.