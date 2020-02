Leipzig (dpa) - Die Stadt Leipzig strebt für das undichte Dach der Arena eine langfristige technische Lösung an. Das sei jedoch nicht so einfach, weil die konkrete Ursache für das Leck noch nicht gefunden sei, sagte Sportamtsleiterin Kerstin Kirmes am Dienstag. "Manchmal regnet es rein und manchmal nicht." Es hänge wohl auch davon ab, welche Windrichtung und Windstärke vorherrschten. Das Dach sei eine Sonderkonstruktion. Experten seien dabei, ein technisches Konzept zu erarbeiten.

Dem Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig droht wegen des undichten Daches eine Hallensperre vom Ligaverband. Das vergangene Heimspiel der Leipziger am Sonntag gegen Erlangen musste unterbrochen werden, weil Regenwasser auf die Spielfläche der Arena Leipzig getropft war.

Kurzfristig sei deswegen seit Dienstag eine Reparaturfirma im Einsatz, um das Dach abzudichten, sagte Kirmes. "Wir nehmen das ernst und werden alle Veranstaltungen in der Arena absichern." Notfalls müssten Planen verlegt werden. Das sei in der Vergangenheit auch schon gemacht worden.