Leipzig (dpa) - Der SC DHfK Leipzig hat am neunten Spieltag der Handball-Bundesliga seinen sechsten Saisonsieg eingefahren. Gegen den Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten gewann die Mannschaft von Trainer André Haber am Donnerstag 27:26 (10:14). Lucas Krzikalla war mit fünf Treffern bester Leipziger Werfer, für Balingen erzielte Jona Schoch neun Tore. "Der Sieg war nach der Niederlage in Nordhorn elementar wichtig. Einige Umstellungen zur Pause in Angriff und Abwehr waren der Schlüssel zum Erfolg", sagte Haber bei Sky. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase leisteten sich die Sachsen in der Schlussphase des ersten Durchgangs im Angriff mehrere technische Fehler. Die Gäste, die in Torhüter Vladimir Bozic zudem einen starken Rückhalt hatten, agierten beim Abschluss entschlossener und konnten sich bis zur Pause mit vier Toren absetzen. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich das Haber-Team in der Abwehr aggressiver und nutzte seine Chancen im Tempogegenstoß. Die Leipziger holten ihren Rückstand schnell auf und gingen in der 43. Minute durch Lukas Binder mit 20:19 in Führung. Anschließend blieb die Partie vor 3189 Zuschauern bis zum Schluss offen. Nach dem Anschlusstreffer von Balingens Oddur Gretarsson zum 27:26 (59.) spielte der SC DHfK seinen letzten Angriff bis zum Ende clever aus und rettete den knappen Vorsprung ins Ziel.