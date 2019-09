Leipzig (dpa) - Der SC DHfK Leipzig hat seine Siegesserie in der Handball-Bundesliga fortgesetzt. Das Team von Trainer André Haber feierte am Dienstag mit dem 31:28 (14:13) gegen den TVB Stuttgart den dritten Sieg im dritten Spiel. Vor 3563 Zuschauern hatte Leipzig in Lukas Binder mit sechs Toren seinen besten Werfer. Adam Lonn und Patrick Zieker waren mit sieben auf Seiten der Schwaben am erfolgreichsten.

In der enttäuschenden vergangenen Saison hatte Leipzig zu Hause noch gegen Stuttgart verloren. Auch diesmal musste die Mannschaft mit einem schnellen 0:3-Rückstand erst wachgerüttelt werden. Doch angeführt von Rückraum-Star Marko Mamic und den starken Außen gelang die Wende. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich der SC DHfK deutlicher ab und ließ Stuttgart nie ins Spiel kommen.