Leipzig (dpa) - Trainer André Haber vom SC DHfK Leipzig hat Jaron Siewert zu seinem künftigen Job bei Handball-Bundesligist Füchse Berlin gratuliert. "Ich habe mit ihm zusammen die A-Lizenz gemacht und freue mich sehr für ihn. So jung in diesen Job zu kommen ist eine große Aufgabe", sagte Haber am Dienstag in Leipzig. Die Füchse hatten am Dienstagmorgen bekanntgegeben, dass Siewert zur kommenden Saison im Alter von dann 26 Jahren neuer Cheftrainer wird.

Haber selbst kennt dieses Gefühl. Der 33-Jährige war beim SC DHfK im Alter von 26 Jahren in der 2. Liga Interimstrainer. Siewert ist derzeit ebenfalls im Unterhaus, trainiert dort Spitzenreiter Tusem Essen. "Jaron liefert dort seit zweieinhalb Jahren richtig gute Arbeit ab. Man kann den Füchsen nur gratulieren", sagte Haber.