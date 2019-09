Leipzig (dpa) - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben ihren fünften Saisonsieg in der Bundesliga eingefahren. Gegen den Bergischen HC kam das Team von Andre Haber am Donnerstagabend zu einem hart umkämpften 35:32 (17:16)-Erfolg. Der Däne Patrick Wiesmach mit sieben Toren und Franz Semper mit fünf Treffern waren vor 3077 Zuschauern in der Arena Leipzig die erfolgreichsten DHfK-Werfer.

Trotz einer 1:0-Führung kamen die Leipziger nur schwer ins Spiel. Nach acht Minuten lagen sie mit 4:6 zurück, nach einer Viertelstunde waren es sogar vier Tore Rückstand (7:11). Der SC DHfK kämpfte sich dann ins Spiel zurück und glich in der 27. Minute (15:15) aus.

Nach dem Wechsel konnten die Hausherren phasenweise das Zepter übernehmen, auch weil Torhüter Jens Vortmann mehrfach glänzend parierte. In der 40. Minute traf Luca Witzke zum 24:19. Doch die Gäste gaben nie auf und kamen wieder bis auf ein Tor heran. In der Schlussphase behielten die Sachsen die Nerven und bleiben mit dem Heimsieg an der Spitzengruppe der Liga dran.