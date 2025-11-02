Eine Mannschaft, zwei Gesichter: Die deutschen Handballer haben binnen drei Tagen zwei sehr unterschiedliche Länderspieldarbietungen gezeigt. Am Donnerstag, beim 42:31 in Nürnberg, fegte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason noch rasant über Testspielgegner Island hinweg. Den Skandinaviern, die im Handball zur erweiterten Weltspitze zählen, blieb keinerlei Chance. Die Deutschen bestachen durch Tempo, Spielfreude und sehr gute Chancenverwertung.

Am Sonntag dann in München, beim ersten Länderspiel der deutschen Mannschaft im SAP Garden, bot sich vor 10 299 Zuschauern ein ganz anderes Bild: Das DHB-Team startete zwar gut, leistete sich aber über 60 Minuten einen deutlich fehlerhafteren Auftritt. Insbesondere vom zwingenden Tempospiel, das im ersten Spiel noch für viele, unkomplizierte Torerfolge gesorgt hatte, war nicht viel zu sehen. Auch die Chancenverwertung blieb dürftig. „Die Dinge, die uns vor drei Tagen stark gemacht haben, haben heute nicht so gut funktioniert“, sagte Kapitän Johannes Golla.

Am Ende gewann Island das zweite Aufeinandertreffen 31:29 (15:16), was in einem Testspiel zehn Wochen vor der Europameisterschaft kein Drama darstellt; Gislason hat jedoch gesehen, woran es bis zum Start des EM-Turniers in Dänemark, Schweden und Norwegen noch zu arbeiten gilt. Noch zwei Tests hat das deutsche Team vor sich, Gegner im Januar wird jeweils Kroatien sein. Danach reist die Mannschaft zur Vorrunde ins dänische Herning, wo eine schwere Gruppe wartet.