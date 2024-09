Julian Köster hat den Einschlag nicht kommen sehen, aber die Schmerzen waren unmittelbar da. Die Situation am Gummersbacher Kreis war eigentlich geklärt, als Leipzigs Kreisläufer Moritz Preuss in Schräglage doch noch zu einem Wurfversuch ansetzte – und unglücklich auf Kösters Bein landete. Der Handball -Nationalspieler hatte sein Gesicht bereits abgewandt, ging nun aber schreiend zu Boden. Auf den TV-Bildern ist zu erkennen, wie sich das Knie unter der Last von Preuss’ Körpergewicht verdrehte.

Köster, 24, verschwand mit dem Physiotherapeuten in der Kabine, und als er nicht wiederkehrte, war manchen schon klar, dass die Diagnose schwerwiegend ausfallen würde: Innenbandriss, rund zehn Wochen Pause. Das stellt die Gummersbacher, aber auch die deutsche Nationalmannschaft vor Aufgaben – denn Köster ist in beiden Teams ein schwer ersetzbarer Fixpunkt. Der Zwei-Meter-Kerl Köster spielt in der Abwehrmitte, er ist zudem mit seiner Schnelligkeit eine wichtige Rückraumstütze. In Gummersbach fungiert er als Kapitän. „Jeder weiß um die Bedeutung von Julian für uns“, sagte sein Vereinstrainer Gudjon Valur Sigurdsson. Innerhalb von 40 Tagen hat der VfL jetzt 13 Spiele in drei verschiedenen Wettbewerben zu absolvieren – alle ohne Köster.

Dass es den 58-maligen Nationalspieler mit einer Verletzung erwischt hat, ist eigentlich kein Wunder. Das Problem des Gummersbachers ist, dass er in beiden Mannschaftsteilen – Angriff und Abwehr – so große Qualitäten mitbringt, dass die Trainer ihn selten, und wenn, dann nur höchst ungern von der Platte beordern. Also spielt Köster immer, bis ihm die Kräfte ausgehen, im Verein und in der Nationalmannschaft, zumal in einem Jahr mit zwei großen internationalen Turnieren. „Vielleicht war die Belastung auch zu hoch für ihn“, sagte der frühere Bundestrainer Heiner Brand dem Portal Handball-World.

Auch dem aktuellen Bundestrainer Alfred Gislason dürfte der Fall kleinere Sorgenfalten bescheren. Bis zur WM im Januar in Dänemark, Norwegen und Kroatien sind zwar noch fast vier Monate Zeit; scheinbar reichlich, um fit zu werden. Vorausgesetzt ist aber ein guter Genesungsprozess. Die EM-Qualifikationsspiele Anfang November in Mannheim gegen die Schweiz (7. November) und in der Türkei (10. November) wird Köster wohl verpassen. Müsste Gislason einen Spieler nennen, der für die WM auf keinen Fall ausfallen sollte, würde er sicher an Torhüter Andreas Wolff denken, Rückraumschütze Renars Uscins, Mittelmann Juri Knorr oder Kapitän Johannes Golla. Benennen würde er aber vermutlich Julian Köster.