Bei den Dänen hat der ehemalige Flensburger Maik Machulla im Sommer das Traineramt übernommen. Knorr sagte, er habe sich zuvor auch mit einigen seiner künftigen Teamgefährten beraten. „Ich habe also ein wirklich gutes Gefühl und freue mich sehr darauf, ab dem nächsten Sommer dabei zu sein“, sagte Knorr. Aalborg verfolgt große Ziele wie den Sieg in der Champions League und baut dafür ein Topteam zusammen. „Juri hat eine einzigartige Sicht auf das Spiel, ist aber auch äußerst torgefährlich, daher haben wir keinen Zweifel daran, dass er uns auf ein neues Niveau heben kann“, sagte Aalborgs Sportdirektor Jan Larsen.

Der introvertierte Knorr strebte den Wechsel auch wegen des enormen Drucks an, der als Führungsspieler in Klub und Nationalmannschaft auf ihm liegt. „Vielleicht wäre es gut, wenn er in eine Mannschaft käme, in der nicht alles auf ihm lastet“, hatte Bundestrainer Alfred Gislason kurz vor Olympia über den Ballverteiler gesagt.