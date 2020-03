Im deutschen Handball ist die Lage ebenso angespannt wie ungewiss, das war am Dienstag deutlich zu spüren. "Es geht um existenzielle Fragen", erklärte Frank Bohmann, der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL), und warb um Verständnis dafür, dass der Ligaverband bislang keine einheitliche Vorgabe präsentiert hat, wie es in den deutschen Handballligen in Coronazeiten weitergeht. Anders als im Fußball erzielen Handballklubs einen Großteil ihrer Einnahmen mit Ticketverkäufen; die Entscheidung, die Zuschauer von Spielen auszuschließen, die durchaus im Raum steht, wäre für die meisten Klubs folgenschwer.

Erst am Montag, also in einer knappen Woche, soll es in Köln zu einer Krisensitzung kommen. Man rede inzwischen "auch darüber, Klubs in den Sommer retten zu können", sagte Bohmann der Agentur sid und kritisierte die von der Politik vorgegebene Grenze von 1000 Zuschauern, ab denen Veranstaltungen in einigen Bundesländern abgesagt werden müssen: Diese Grenze sei "vollkommen willkürlich", so Bohmann: "Unsere Profiliga wäre gerne in den Entscheidungsprozess enger eingebunden gewesen."

So ergibt sich ein Flickenteppich, wie an den einzelnen Standorten verfahren wird. Während die Nordlichter THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt ihre Heimspiele auf Geheiß von Schleswig-Holsteins Landesregierung mindestens bis zum 10. April ohne Zuschauer austragen müssen, sind die Auflagen in anderen Bundesländern weniger drastisch. Beim Spiel der Eulen Ludwigshafen am Donnerstag gegen den THW Kiel genügt es laut Gesundheitsamt, wenn vor der Partie die Personalien jedes Zuschauers erfasst werden: Name, Adresse, Telefonnummer, Email. Das bedeutet zwar einen Riesenaufwand für den Klub, ist aber finanziell immer noch günstiger als der Komplettausschluss der Zuschauer. Frei nach dem Motto: Die Zuschauer dürfen kommen, und wenn sie sich gegenseitig anstecken, weiß man wenigstens, wer in Quarantäne muss.

In Magdeburg steht die Entscheidung noch aus, ob das Länderspiel am Freitag gegen die Niederlände vor vollen oder leeren Rängen stattfinden wird.