Von Ralf Tögel, Fürstenfeldbruck

Plötzlich spricht Martin Wild leiser, unbewusst: "Eigentlich darf man so etwas zurzeit ja gar nicht sagen." Dann sagt er es doch: "Wir profitieren von Corona." Nur sportlich, stellt der Trainer des TuS Fürstenfeldbruck sofort klar, er meint vor allem den Trainingsbetrieb. Seit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga werden seine Handballer offiziell als Profisportler geführt, was manchem noch zu Beginn der Saison ein Schmunzeln auf die Lippen zauberte: "Berufshandballer, das klingt schon komisch." Mittlerweile fühle es sich aber auch so an, woran ausgerechnet dieses vermaledeite Virus den Löwenanteil habe.

Seit Wochen liegt der Handballbetrieb im Freistaat brach, lediglich Profisport ist erlaubt, im Rahmen der hohen Hygieneanforderungen inklusive regelmäßiger Tests. "Wir dürfen als einzige Mannschaft die Halle nutzen", erklärt Wild, was tägliches Training zulässt - und zwar in der ganzen Halle und nach selbst gewählten Zeiten. Bisher waren die Trainingszeiten deutlich kürzer, mussten sich die Zweitliga-Männer die Halle mit anderen TuS-Teams teilen. Umstände, die der Konkurrenz völlig fremd sind, wie der Trainer immer wieder im Kollegengespräch erfahren hat.

"Die Jungs sehen, dass wir konkurrenzfähig sind"

Dormagen oder Elbflorenz zum Beispiel: achtmal Training pro Woche ist Usus, natürlich allein. Der TuS hat aufgeschlossen: "Früher ging es um acht Uhr abends los, die Spieler kamen aus der Arbeit, wir mussten zusehen, dass wir das Programm durchbringen, hatten teilweise nur die halbe Halle, und um zehn ging es erst wieder heim", erzählt Wild. Anstrengend sei das gewesen. Jetzt treffe man sich früher in der Wittelsbacher Halle, bereite sich gemeinsam vor, es gibt Zeit für Regenerationseinheiten oder zusätzliches Krafttraining, ein Physiotherapeut ist dabei. "Das fühlt sich schon eher wie zweite Liga an", sagt Wild.

Man habe viele Kleinigkeiten geändert, die ein großes Gefühl bewirken: "Es ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, es macht momentan richtig Spaß." Und die neue Situation zeitigt Resultate: Elbflorenz und Dormagen wurden bezwungen, "die Jungs sehen, dass wir konkurrenzfähig sind".

Michael Schneck entfährt derzeit eher selten ein Schmunzeln. Der Abteilungsleiter ist für die finanziellen Belange im Klub verantwortlich - und musste nun einen Tiefschlag hinnehmen: Die TuS-Handballer, die wie alle Profi-Klubs derzeit vor leeren Rängen spielen, bekommen keine Unterstützung aus dem Rettungsschirm des Bundes. Der hat 200 Millionen Euro für das Jahr 2020 in einen Hilfsfonds gepackt, der Corona-bedingte Einbußen ausgleichen und den Vereinen das Überleben sichern soll. Zwar sind die Brucker in hohem Maße von Zuschauereinnahmen abhängig, Ticketverkauf und Bewirtung bei Heimspielen decken mindestens ein Drittel des Etats. Aber "das scheitert bei uns an der Gesellschaftsform", erklärt Schneck. Denn die rasante sportliche Entwicklung hat die Organisation überholt. Eigentlich sollten die Handballer in eine eigene GmbH ausgelagert sein, aber im März "wussten wir noch nicht, ob wir aufsteigen, mussten aber schon melden". So gehören sie nach wie vor dem Hauptverein an, daher müssten erst alle zur Verfügung stehenden Mittel aufgebraucht sein, ehe eine Förderung durch den Profi-Fonds beantragt werden könnte.

Detailansicht öffnen Läuft: TuS-Trainer Martin Wild hat beobachtet, dass ein Ruck durch seine Mannschaft gegangen ist. (Foto: Günther Reger/Günther Reger)

Das letzte Mittel wären Kürzungen bei den Aufwandsentschädigungen der Spieler und Trainer

Dass die Handballer auf die Reserven des Gesamtklubs zurückgreifen, wecke wenig Begeisterung bei der Klubführung, weiß Schneck. Der TuS hat 25 Abteilungen und mehr als 3000 Mitglieder, er hat in der Vergangenheit gut gewirtschaftet und Rücklagen geschaffen. Das sei indes kein Thema, versichert der Handball-Abteilungsleiter, man wolle es aus eigener Kraft schaffen. Noch sei der Betrieb gesichert, denn auch die Handballer hätten solide geplant und gewirtschaftet, sagt Schneck. Sollte die Saison aber ohne Zuschauer zu Ende gespielt werden müssen, wonach es derzeit aussieht, drohe ein finanzielles Loch. Anstatt zu jammern gelte es nun, zusätzliche Mittel zu generieren. Kürzlich startete die Abteilung einen Spendenaufruf, Schneck selbst werde Klinken putzen und um Hilfe werben. Vielleicht finde sich ja sogar ein Geldgeber, der von der Corona-Krise profitiert hat. Als letztes Mittel stünden Kürzungen bei den Aufwandsentschädigungen der Spieler und Trainer im Raum. Daran will der Abteilungsleiter aber noch nicht denken.

Gerade war zu lesen, dass der Liga-Konkurrent HSV Hamburg 400 000 Euro Staatshilfe bekommen hat. Schneck kann nur auf Hilfe aus dem Umfeld der Handballer hoffen. Am Wochenende ist der TuS spielfrei, dann gastiert die HSG Konstanz. "Wir sind bereit", erklärt Trainer Martin Wild. Es läuft ja gut momentan, sportlich.