Kiel (dpa/lno) - Die Handballer des THW Kiel starten heute in die Endphase der Champions-League-Vorrunde. Im Heimspiel gegen den Titelverteidiger Vardar Skopje aus Nordmazedonien will der deutsche Rekordmeister die Tabellenführung in der Gruppe B verteidigen und so die Grundlage für das Überspringen des Achtelfinals legen. "Bei unserer Dauer-Belastung mit Bundesliga, Königsklasse und Pokal wären zwei freie Wochenenden durch das Überspringen des Achtelfinales optimal", sagte THW-Spielmacher Domagoj Duvnjak.

Titelverteidiger Vardar Skopje belegt nach zuletzt drei Niederlagen in Serie aktuell den sechsten Platz. In der EM-Pause wechselten die Nordmazedonier den Trainer. Als Nachfolger von Eduard Kokscharow sitzt jetzt der der ehemalige Spieler Stevce Alusevski auf der Bank. Trotz der Favoritenrolle warnt Duvnjak: "Das wird ein ganz schwieriges Spiel." Die bisherigen vier Minuspunkte in der Vorrunde kassierte der THW ausnahmslos vor heimischem Publikum.