Kiel (dpa/lno) - Handball-Rekordmeister THW Kiel will seine gute Ausgangsposition im Kampf um den deutschen Meistertitel ausbauen. Die Schleswig-Holsteiner treten am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) bei den Rhein-Neckar Löwen an und planen ihren siebten Bundesliga-Sieg in Serie. Die Kieler liegen mit 16:2 Punkten hinter Überraschungsmannschaft TSV Hannover-Burgdorf (19:3) auf dem zweiten Platz, haben allerdings zwei Spiele weniger als die Niedersachsen ausgetragen. "Wir gehen mit sehr viel Selbstvertrauen in jedes Spiel", sagte Rechtsaußen Niclas Ekberg.

Die Rhein-Neckar Löwen sind in dieser Saison nicht wie erwartet aus den Startlöchern gekommen. Mit 14:8 Punkten liegen sie lediglich auf Platz sechs. "Besser, wir schauen momentan nicht auf die Tabelle", sagte Oliver Roggisch, Sportlicher Leiter der Löwen. Lediglich ein Sieg aus den vergangenen fünf Spielen ist für den zweimaligen deutschen Meister zu wenig.

"Es ist einfach so, dass da am Donnerstag zwei Welten aufeinandertreffen. Kiel spielt überragend und wir nicht", sagte Löwen- Spielmacher Andy Schmid im Interview der "Rhein-Neckar-Zeitung" (Mittwoch). "Man muss einfach sagen, dass es für uns nicht fünf vor zwölf ist, es ist eigentlich schon zwölf." Die Löwen wollen ein Abrutschen ins Mittelfeld der Bundesliga vermeiden.

"Es wäre ein großer Vorteil, wenn man dort gewinnt", sagte THW-Rückraumspieler Nikola Bylik. Die Kieler haben sich in der Champions League Selbstvertrauen geholt. Dort führen sie die Tabelle der Gruppe B als einziges Team ohne Niederlage mit drei Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Vardar Skopje an.