Kiel (dpa/lno) - Der THW Kiel will seine Siegesserie in der Handball-Bundesliga fortsetzen. Die Schleswig-Holsteiner treten am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) beim zweimaligen deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen an. Die 13 200 Zuschauer fassende SAP-Arena ist ausverkauft. "Das wird eine ganz heiße Partie", sagte Rückraumspieler Harald Reinkind vor dem Spitzenspiel.

Rekordmeister THW hat in der Bundesliga sechs Partien in Serie gewonnen. Und in der Champions League ist das Team von Trainer Filip Jicha noch unbesiegt. Die Kieler sind derzeit Tabellenzweite hinter dem Überraschungsteam TSV Hannover-Burgdorf, sie haben aber zwei Spiele weniger als die Niedersachsen ausgetragen.