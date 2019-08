Kiel (dpa) - Trainer Filip Jicha vom deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel geht seinen Job "mit viel Demut an". "Ich bin verbunden mit dem THW. Da sehe ich mich auch irgendwie in der Pflicht. Deshalb habe ich einen Riesenrespekt vor der Aufgabe", sagte der ehemalige Welthandballer den "Kieler Nachrichten" (Dienstag). Jicha spielte von 2009 bis 2015 in Kiel. Danach war er bis 2017 beim FC Barcelona aktiv. Im Sommer übernahm er als Nachfolger von Alfred Gislason den Trainerposten beim THW. Zuvor war er dessen Assistent.