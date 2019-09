Artikel per E-Mail versenden

Kiel (dpa/lno) - Handball-Rekordmeister THW Kiel hat auch sein zweites Bundesliga-Spiel gewonnen. Drei Tage nach der Finalniederlage bei der Club-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien gegen den FC Barcelona setzten sich die "Zebras" am Dienstagabend mit 30:27 (15:14) gegen die Eulen Ludwigshafen durch. Beim neunten Sieg im neunten Duell mit den Rheinland-Pfälzern war Niclas Ekberg mit sieben Treffern bester Werfer der Kieler. Alexander Falk erzielte sechs Tore für die Eulen.

Die Strapazen des Wüstentrips waren der Mannschaft von THW-Coach Filip Jicha aber deutlich anzumerken. Von der 25. bis zur 44. Minute liefen die Kieler ständig einer Führung des Fast-Absteigers der vergangenen Saison hinterher. Miha Zarabec, Magnus Landin, Ekberg per Siebenmeter und Nikola Bilyk per Tempo-Gegenstoß sorgten dann aber für die vorentscheidende 24:20-Führung.

Nach der Partie wurde der frühere THW-Profi Marko Vujin offiziell verabschiedet. Der Serbe erzielte in seinen sieben THW-Jahren in 359 Spielen 1554 Tore für die "Zebras". Nach der Spielzeit 2018/19 war sein Vertrag in Kiel nicht verlängert worden.