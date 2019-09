Kiel (dpa/lno) - Vier Spiele hatten die Handballer des THW Kiel innerhalb von zehn Tagen zu bestreiten. Jetzt dürfen Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler & Co. bis Sonntag frei machen. "Zebra"-Coach Filip Jicha belohnte sein Team damit auch für die Champions-League-Siege bei Telekom Veszprem in Ungarn (37:31) am Samstag sowie über die Weißrussen des HC Brest am Mittwoch (31:23). Sein nächstes Pflichtspiel bestreitet der deutsche Rekordmeister am 2. Oktober mit dem Achtelfinale im DHB-Pokal bei der HSG Wetzlar.

Eine starke Partie gegen Brest zeigte THW-Schlussmann Dario Quenstedt. Der Neuzugang vom SC Magdeburg stand während der gesamten Spielzeit zwischen den Pfosten und hatte am Ende 16 Paraden in seiner Bilanz stehen. "Dario hat eine tollen Job verrichtet", lobte der Kieler Linksaußen Rune Dahmke seinen Torhüter.

Der 30 Jahre alte Keeper, der als Ersatzmann für den dänischen Weltmeistertorwart Niklas Landin und als Nachfolger des deutschen Nationaltorwarts Andreas Wolff verpflichtet worden ist, wollte sich und seine Leistung nicht in den Vordergrund stellen: "An erster Stelle steht immer der mannschaftliche Erfolg. Aber natürlich freut es mich, wenn ich etwas dazu beitragen kann", sagte Quenstedt den "Kieler Nachrichten" (Donnerstag).