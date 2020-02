Mal ist es die Schulter, die zu Michael Haaß spricht, mal meldet sich das Fußgelenk zu Wort. In letzter Zeit kommt das immer häufiger vor, Haaß muss dann gar nicht so genau hinhören, er weiß ja, was Schulter und Fußgelenk zu sagen haben. Die Botschaft ist stets dieselbe: War keine schlechte Idee, in absehbarer Zeit Schluss zu machen.

Ein paar Monate noch, dann spielt Michael Haaß nicht mehr Handball. Er ist inzwischen 36, ein Alter, in dem sich guten Gewissens Abschied nehmen lässt. In der nächsten Saison wird er dem HC Erlangen deshalb als Trainer vorstehen, nicht mehr als Kapitän der Mannschaft. Seine Schulter und sein Fußgelenk unterstützen das. Glaubt zumindest Haaß: "Ich habe das Gefühl, dass der Körper mir sagen will: Die Entscheidung war richtig." Er hat in letzter Zeit häufig Beschwerden.

Eigentlich sollte Haaß seine Karriere schon zum Jahreswechsel beenden und die Erlanger Reserve in der dritten Liga übernehmen. Die kleine Bühne als Vorbereitung für die große, der Schatten zur Einstimmung fürs Rampenlicht, lehren und dabei selbst lernen: So war der Plan, so haben es die Erlanger Verantwortlichen Ende November verkündet - jetzt aber ist Haaß als Spieler in der Bundesliga gefragt.

Etwas endet, etwas beginnt, das ist der Lauf der Dinge. Könnte man zumindest meinen, doch dieser Lauf ist selten linear. Haaß' Schatz an Erfahrungen, sein Spielverständnis, sein Auge, all das ist unabdingbar für die Erlanger, gerade jetzt, da die Mannschaft im letzten Drittel der Tabelle verharrt. "Zwei halbe Sachen sind schlechter als eine ganze", sagt Haaß. Es ist ein Satz, der wie ein Kalenderspruch daherkommt, wie Psychologie aus einem Glückskeks. Wie viel Wahrheit aber darin steckt, ist nicht erst beim jüngsten 24:30 in Stuttgart klar geworden, als Haaß mit sechs Toren der beste Erlanger Werfer war. "Jetzt, da die Spiele gezählt sind, habe ich eine gewisse Lockerheit", sagt Haaß.

Es macht etwas mit einem Menschen, wenn er weiß, dass sich eine Sache dem Ende nähert. Das bewegt, befreit, bedrückt, belastet - wie auch immer. Auch Haaß wird davon beeinflusst, das gibt er offen zu. Er kann die Frage nach dem Wie zwar nicht so recht beantworten, aber er hat eine Theorie: "Ich spiele nicht mehr um einen neuen Vertrag. Vielleicht ist es das." Vielleicht ist er deshalb momentan so wertvoll für die Mannschaft.

Aber ist es nicht ein Nachteil für die bevorstehende Karriere als Trainer, dass er keine Zeit für die kleine Bühne hat, weil er noch auf der großen gebraucht wird? "Es gibt bestimmt Leute, die das so sehen", sagt Haaß. Er sieht es nicht so, er profitiere jetzt eben auf andere Art und Weise.

Haaß spricht nun über Rolf Brack, den neuen Erlanger Trainer. Brack steht seit beinahe vier Jahrzehnten an den Seitenlinien der Handballhallen, er ist ein angesehener Fachmann, als Trainer das, was Haaß als Spieler ist: ein alter Hase, der schon alles gesehen hat. "Er hat viele Denkansätze, die anders sind", sagt Haaß, "er gibt mir sehr viel Input: was er macht, wie er es macht, warum er es macht." Das ist jetzt die Art und Weise, auf der Haaß profitiert. Auch deshalb glaubt Haaß: Er ist der großen Aufgabe gewachsen. Dass es auch ein Risiko ist? Ein Experiment, das der Klub wagt, indem er ihm, einem Neuling, das Vertrauen ausspricht? Nebensächlich. "Ich mache mir wenig Sorgen", sagt Haaß, "ich habe einen Plan, und ich kenne die Mannschaft." Es ist die Mannschaft, mit der er den Abstiegskampf gewinnen will.

An diesem Donnerstag (19 Uhr) trifft Erlangen auf Ludwigshafen. Für Haaß ist es das erste von nur noch zehn Bundesligaspielen - allerdings kein Anlass, rückwärts zu zählen. "Im Moment", sagt Haaß, "gibt es nur eine Sache: Punkte zu holen." Er weiß: "Wenn wir verlieren, wittern die anderen Mannschaften Morgenluft." Deshalb ist ein Sieg Pflicht.

Im Dezember, als das Ende schon einmal nahe war, da zählte Haaß noch bis zu jenem Tag, an dem er Abschied nehmen würde. Gerade aber erfordert es der Abstiegskampf, im Hier und Jetzt zu sein. Nur fünf Punkte trennen den Tabellenvierzehnten Erlangen von Ludwigshafen, da kann es schnell gehen. "Eigentlich sind wir gut genug, um es locker zu schaffen", sagt Haaß. Zu wissen, dass man es schon mal geschafft hat, gibt einem Sicherheit. Doch zu sicher sollte sich die Mannschaft ihrer Sache nicht sein. Haaß weiß das: "Die Mannschaften unten sind in der Lage, gegen jeden Punkte zu holen - das ist der entscheidende Punkt. Deshalb können wir uns nicht ausruhen." Weder diesen Donnerstag noch in den neun Spielen, die dann kommen - bis der Spieler Michael Haaß Abschied nimmt.