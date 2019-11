Kassel (dpa/lhe) - Handball-Bundesligist MT Melsungen hat sich eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase des EHF-Pokals verschafft. Die Nordhessen gewannen am Samstag das Hinspiel in der 3. Qualifikationsrunde gegen Olympiakos Piräus mit 32:28 (19:13). Beste MT-Werfer waren Dimitri Ignatow und Yves Kunkel mit jeweils neun Toren. Das Rückspiel findet am kommenden Samstag statt.