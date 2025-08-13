Nach dem finanziellen Zusammenbruch des deutschen Frauen-Handballmeisters HB Ludwigsburg hat auch DHB-Kapitänin Antje Döll einen neuen Verein gefunden. Die 36 Jahre alte Linksaußenspielerin unterschrieb bei der Sport-Union Neckarsulm einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. „Der Vorfall in Ludwigsburg war, glaube ich, für die gesamte Handball -Welt ein Schock, dementsprechend schwer ist die Situation für uns Spielerinnen“, wird Döll in einer Klubmitteilung zitiert. Sie habe kurzfristig eine Lösung gesucht, um wieder zu trainieren und sich auf die WM vorzubereiten.

Döll war mehr als zehn Jahre für das Team aktiv, das bis zum Umzug nach Ludwigsburg im Sommer 2024 als SG BBM Bietigheim-Bissingen firmierte und viermal nacheinander Meister war. Trainer Thomas Zeitz erhofft sich durch die Erfahrung der 101-maligen Nationalspielerin auch einen Impuls für das Team. Dölls Verpflichtung ist auch eine Reaktion auf die schwere Knieverletzung von Rückraumspielerin Alessia Riner.

Der Wechsel wurde laut Geschäftsführung durch das Engagement von 17 Sponsoren, Spendern und Gönnern ermöglicht. Antje Döll ist nach Xenia Smits (Metz Handball), Jenny Behrend (VfL Oldenburg) und Mareike Thomaier (HSG Bensheim/Auerbach) die vierte Nationalspielerin, die nach dem Insolvenzantrag von Ludwigsburg einen neuen Klub gefunden hat.