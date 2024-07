Personalwechsel bei Deutschlands Handballern: Bundestrainer Alfred Gislason muss bei den Sommerspielen in Paris auf Rückraumspieler Franz Semper verzichten, stattdessen reist Kai Häfner mit zu Olympia . Das gab der Deutsche Handballbund (DHB) vor dem Auftakt gegen den EM-Dritten Schweden am Samstag (19 Uhr/ARD und Eurosport) bekannt. Linkshänder Semper hatte bereits die abschließenden Tests gegen Ungarn (33:29) und Vorrundengegner Japan (35:25) in Stuttgart wegen einer Schulterverletzung verpasst.

Häfner stand bereits bei der Generalprobe gegen die Japaner auf dem Feld. „Mir tut es leid für Franz, aber ich freue mich auch auf die erneute Chance, an einem olympischen Turnier teilnehmen zu können“, sagte Häfner, der zum dritten Mal an Olympia teilnimmt: 2016 gewann er wie Torwart Andreas Wolff Bronze in Rio, 2021 erreichte er in Tokio mit Wolff, Mittelmann Juri Knorr sowie den Kreisläufern Johannes Golla und Jannik Kohlbacher das Viertelfinale. Häfner, der für den TVB Stuttgart spielt und mit 35 Jahren der Älteste im DHB-Team ist, lief bisher in 146 Länderspielen für Deutschland auf und erzielte dabei 349 Tore. Sempers Platz im 14-köpfigen Kernaufgebot übernimmt er positionsgetreu.

Endgültig bestätigt werden muss die deutsche Mannschaft mit 14 aktiven Spielern und drei Reservisten am kommenden Freitag bei der technischen Besprechung. Die DHB-Auswahl ist am Mittwoch mit dem Zug von Karlsruhe nach Paris gereist. Neben dem EM-Dritten Schweden und den Japanern (29. Juli) sind Kroatien (31. Juli), der WM-Dritte Spanien (2. August) und Slowenien (4. August) die deutschen Olympia-Gegner in Gruppe A.