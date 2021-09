Jörg Föste soll Bob Hanning nachfolgen

Wenige Tage vor dem Ende der Amtszeit von Bob Hanning hat das Präsidium des Deutschen Handballbundes (DHB) einen Nachfolgekandidaten für den mächtigen Funktionär gefunden. Jörg Föste, 61, Geschäftsführer des Bundesligisten Bergischer HC, soll am Sonntag auf dem DHB-Bundestag zum neuen Vizepräsidenten gewählt werden. DHB-Präsidiumsmitglied Uwe Schwenker nannte Föste einen Kandidaten, "der wirklich strukturiert ist und sehr sachlich an die Dinge rangeht". Nach acht Jahren als DHB-Vizepräsident tritt Hanning bei der Wahl am Sonntag in Düsseldorf nicht mehr an. Föste soll anders als Hanning nicht allein für das Männer-Nationalteam verantwortlich zeichnen, sondern eher als Kontrolleur des hauptamtlichen DHB-Vorstandes auftreten.