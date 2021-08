Die französischen Handball-Frauen sind erstmals Olympiasiegerinnen. Das Team setzte sich am Sonntag im Finale in Tokio gegen das Team des Russischen Olympischen Komitees mit 30:25 (15:13) durch. Vor fünf Jahren in Rio de Janeiro hatten noch die Russinnen gegen die Französinnen im Endspiel mit 22:19 triumphiert. Schon am Tag zuvor hatten die französischen Männer Gold gegen den Rio-Olympiasieger Dänemark geholt. Nach der Sowjetunion 1976 und Jugoslawien 1984 ist Frankreich die dritte Nation, die im selben Jahr sowohl bei den Männern als auch Frauen das olympische Handball-Turnier gewinnen konnte. Durch den Erfolg am Sonntag zog Frankreich in der Medaillenwertung an Deutschland vorbei und ist Achter.