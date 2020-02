Rolf Brack war perplex. Das sagte er, und das war ihm auch anzuhören. Am späten Donnerstagabend hatte er noch in der Nürnberger Halle an der Seitenlinie gestanden, war auf und ab gelaufen, hatte herumgeschrien. Weil all das aber nichts geholfen und der HC Erlangen 23:27 (11:12) gegen die Eulen Ludwigshafen verloren hatte, kam eine Dynamik auf, der Brack nicht mehr Herr wurde. Am Tag nach der Niederlage wurde er freigestellt - nicht einmal vier Wochen nachdem er das Erlanger Traineramt von Adalsteinn Eyjolfsson übernommen hatte. "Ich bin natürlich enttäuscht, ich hätte mir mehr Zeit gewünscht", sagte Brack am Freitag und räumte ein: "Das Spiel gegen die Eulen war besorgniserregend. Vor allem was die Mentalität angeht."

Brack, 66, war erst Anfang Februar nach Erlangen gekommen. Bei seinem Einstand in Kiel erlebte der HCE ein Debakel und verlor 15:29, zeigte dann aber eine Trotzreaktion und besiegte den HBW Balingen-Weilstetten 32:27. Die Abstiegsgefahr schien gebannt zu sein - ehe Niederlagen in Stuttgart (24:30) und gegen Ludwigshafen folgten. Nun steht Erlangen nur noch drei Punkte oberhalb der Abstiegszone, eine bedrohliche Lage, die Bracks Optimismus keinen Abbruch tut. "Ich glaube nach wie vor, dass die Mannschaft genug Substanz hat, um die Saison zu einem guten Ende zu führen", sagte er nach seiner Freistellung, die offenbar, so ist zu vernehmen, nicht nur auf die Tabellensituation zurückgeht, sondern auch auf kritische Stimmen aus der Mannschaft. Einigen Spielern sollen Bracks Ansätze zu komplex gewesen sein.

Nun soll Michael Haaß, 36, den Verein als Spielertrainer aus dem Abstiegskampf führen. Der Weltmeister hätte das Amt als Erlanger Coach ohnehin nach dieser Saison übernommen. Im Grunde sollte er längst die Reserve des HCE trainieren, um sich auf seine Aufgabe in der Bundesliga vorzubereiten. Nun also der vorzeitige Einstieg - mit einem Auswärtsspiel am Dienstag beim Tabellendritten SC Magdeburg.